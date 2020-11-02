Об угрозе кровопролития и другие партии, которые смеются: полное обращение Президента к "слугам народа"

"Всем добрый день! Обращаюсь к вам, наша фракция, наша партия, именно в таком формате, потому что просто нет времени, к сожалению, пообщаться с каждым из вас отдельно. В жизни иногда бывает время, когда нужно делать сложный, но обязательный выбор. Когда нельзя отсидеться где-то за спинами, или сделать вид, что меня это не касается.

Странное поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы: или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство, как система прозрачных правил и договоренностей, прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое веское слово - "нет". Нет - лжи.

Скажу откровенно, сегодня меня лично и каждого из вас ждет действительно решающий бой против всего того, что должно уйти, исчезнуть, раствориться в истории. Того, что не должно мешать простым людям жить по справедливости.

Чуть больше года назад нам удалось шокировать всю эту старую коррупционную политику - мы пришли с надеждой. Мы взяли на себя определенные обязательства. Мы сказали, что будем другими, но за это время они смогли частично восстановить свои силы и попытаться вернуть нас в лагерь большой коррупции.

Не сомневаюсь, что вас сейчас активно будут раскачивать, предлагать богатые привилегии, соблазнять деньгами, связями, заговорами. Это же традиция "старой" Украины - решать что-то под столами. Ломать и соблазнять вас будут даже некоторые из депутатов нашей фракции, к сожалению. Однако позволю нам всем кое-что напомнить. А помните ли вы, как все начиналось? Как мало кто верил, что "можно". Как мы брались за руки и шли. Против всех, против системы, против традиций. Мы верили в то, что сможем. Мы становились командой, в том же Трускавце. Мы разные, но мы все же одно целое. То, во что верит вся страна - в новую команду, в свою команду. Да, иногда приходится делать крайне сложный выбор, потому что время уже понять, что это больше не игры, а судьбы миллионов. Поэтому речь идет не только о выборе в правовой плоскости, а речь идет о выборе в пользу людей. Время от нас требует правильных эмоций и смелости, и готовности взять на себя ответственность за страну.

Я прекрасно понимаю, что у каждого из вас разные представления о том, что делать и куда двигаться. Но сегодня надо показать свое единство. Показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за новую политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие - стоят в стороне и смеются? Может докажем, что мы намного сильнее? Здесь и сейчас сделаем это.

Сегодня мы ведем бой не против Конституционного суда Украины, но за имидж Украины. За ее репутацию, за необратимость действительно важных изменений, за невозвращение во вчерашний день. Это разве не стоит того, чтобы стать настоящими и сильными? Сейчас все смотрят на нас, и мы или докажем, что является настоящей партией, которая умеет в тяжелые времена объединяться, или докажем, что мы такие, как все, легко распадаемся на фракции и легко продаемся. Но зная каждого из вас лично - не верю в это!

Очевидно, что по итогам ваших решений, голосований будем принимать глобальные решения. Попробуем жестко перезагрузить всю систему, так как время разговоров закончилось. Закончилось время уговоров и мягкости. Нужно принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно, это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб. Свое право брать на себя ответственность и платить любую цену, я лично доказал задолго до президентства. И поэтому могу открыто смотреть каждому из вас в глаза. Но знаю, что сегодня рядом со мной стоит мощная команда своих. Речь сейчас о личном выборе каждого из нас. Или вы - сила, или десяток групп по разным интересах. Верю, что мы должны выйти из ситуации победителями. Потому что мы на стороне людей, на стороне правды, на стороне прогресса. История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать.

Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные отмены фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ от общества будет жесткий, но справедливой. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность, и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - говорится в обращении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию "Слуга народа" поддержать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об освобождении судей Конституционного Суда.