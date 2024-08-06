Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины
Киев • УНН
Пенни Прицкер покидает пост спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины из-за ограничения срока. Ее обязанности перейдут к заместителю госсекретаря Ричарду Верме, который продолжит работу по поддержке Украины.
В связи с тем, что спецпредставительница США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер уходит с должности - ее перейдут к заместителю госсекретаря по управлению и ресурсам Ричарду Верме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.
Детали
Блинкен пояснил, что пребывание Прицкер в должности ограничено правилами однолетним сроком, но начатая ею работа продолжится.
Заместитель госсекретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма продолжит выполнять ее работу в рамках усилий США по поддержке экономического восстановления Украины
Дополнение
Блинкен отметил активную работу Пенни Прицкер за год на этой должности и напомнил, что она шесть раз приезжала в Киев.
Среди достижений чиновницы госсекретарь отметил
- 9 млрд долларов на экономическую помощь Украине в последнем пакете финансирования принятом США;
- ее роль в запуске консультативной совещательной группы при платформе координации доноров Украины при участии G7;
- поддержку экономических реформ в Украине, которые должны были способствовать инвестициям частного сектора.
Также Блинкен упомянул запуск оборонной промышленной базы "Deal Team" для содействия совместным проектам украинского и американского оборонпрома; работу с компаниями частного сектора для появления на рынке опций страхования от связанных с войной рисков.
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