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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 15:52  •  3371 просмотра

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Пенни Прицкер покидает пост спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины из-за ограничения срока. Ее обязанности перейдут к заместителю госсекретаря Ричарду Верме, который продолжит работу по поддержке Украины.

В связи с тем, что спецпредставительница США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер уходит с должности - ее перейдут к заместителю госсекретаря по управлению и ресурсам Ричарду Верме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Детали

Блинкен пояснил, что пребывание Прицкер в должности ограничено правилами однолетним сроком, но начатая ею работа продолжится.

Заместитель госсекретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма продолжит выполнять ее работу в рамках усилий США по поддержке экономического восстановления Украины

- заявил госсекретарь США.

Дополнение

Блинкен отметил активную работу Пенни Прицкер за год на этой должности и напомнил, что она шесть раз приезжала в Киев. 

Среди достижений чиновницы госсекретарь отметил

  • 9 млрд долларов на экономическую помощь Украине в последнем пакете финансирования принятом США;
  • ее роль в запуске консультативной совещательной группы при платформе координации доноров Украины при участии G7;
  • поддержку экономических реформ в Украине, которые должны были способствовать инвестициям частного сектора.

Также Блинкен упомянул запуск оборонной промышленной базы "Deal Team" для содействия совместным проектам украинского и американского оборонпрома; работу с компаниями частного сектора для появления на рынке опций страхования от связанных с войной рисков. 

Спецпредставниця США Пріцкер зустрілася зі Свириденко: обговорили відновлення та реформи для американських інвестицій29 июля 2024, 12:49 • 37287 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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