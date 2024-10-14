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Присваивала средства, без выполнения обязанностей: парень из Прикарпатья обратился к Омбудсману, с просьбой защиты от действий бабушки

Присваивала средства, без выполнения обязанностей: парень из Прикарпатья обратился к Омбудсману, с просьбой защиты от действий бабушки

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 18:20  •  6143 просмотра

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Несовершеннолетний из Прикарпатья обратился к Омбудсмену с просьбой лишить бабушку опеки. Бабушка присвоила средства, предназначенные парню как сыну погибшей военнослужащей, не выполняя обязанностей опекуна.

В представительство Омбудсмана в Ивано-Франковской области обратился несовершеннолетний мальчик, мать которого погибла на войне, с просьбой лишить свою бабушку права опеки над ним.

Пишет УНН с ссылкой на страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В представительство уполномоченного по правам в Ивано-Франковской области обратился несовершеннолетний ребенок с обращением, согласно которому стало известно о следующей уникальной ситуации:

Ребенок проживает за границей с отчимом, который является его опекуном за границей и отцом его родной сестры. Мать мальчика, военнослужащая ВСУ, погибла в результате обстрела во время выполнения боевого задания.

Несовершеннолетний в своем обращении отмечает, что бабушка после смерти матери обратилась в госорганы и получила в свою пользу решение: лишение его биологического отца родительских прав и установление опеки над ребенком. При этом мальчик отмечает, что фактически бабушка не является его опекуном, с ним не проживает и не участвует в воспитании, а также вводит в заблуждение госорганы и все юридически значимые действия совершает от его имени, но не в пользу ребенка. 

Согласно информации Омбудсмана, в обращении мальчик сообщил о единовременной денежной помощи - эти средства назначило ему Минобороны, как сыну погибшей.

Однако, бабушка, как опекун, получила средства, судьба которых не известна несовершеннолетнему - информирует пресс-служба Дмитрия Лубинца.

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Ребенок обратился ко мне, как Омбудсмену Украины, с просьбой представлять его интересы в суде и освободить бабушку от обязанностей попечителя,

- отметил Омбудсман.

Указывается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по квалификации части 5 статьи 190 УК Украины.

Служба по делам детей, получив информацию от нашего регионального Представительства и органов Нацполиции, начала проверку указанных обстоятельств и установила, что бабушка не выполняет обязанности опекуна в отношении несовершеннолетнего внука.

Важное замечание:

На странице Дмитрия Лубинца подчеркивается, что данный случай - особенный.

Первый и пока единственный, когда как Омбудсмен Украины представляю интересы по просьбе несовершеннолетнего ребенка, который находится за границей, в суде и не может самостоятельно реализовать свои права.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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