Привласнювала кошти, без виконання обов’язків: хлопчина з Прикарпаття звернувся до Омбудсмана, з проханням захисту від дій бабусі

До представництва Омбудсмана у Івано-Франківській області звернувся неповнолітній хлопчина, мати якого загинула на війні, з проханням позбавити свою бабусю права опіки над ним.

Пише УНН із посиланням на сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деталі

До представництва уповноваженого з прав в Івано-Франківській області звернулася неповнолітня дитина зі зверненням, відповідно до якого стало відомо про наступну унікальну ситуацію:

Дитина проживає за кордоном із вітчимом, який є його опікуном за кордоном і батьком його рідної сестри. Мати хлопчика, військовослужбовиця ЗСУ, загинула внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання.

Неповнолітній у своєму зверненні зазначає, що бабуся після смерті матері звернулась до держорганів й отримала на свою користь рішення: позбавлення його біологічного батька батьківських прав і встановлення опіки над дитиною. Водночас хлопчик зауважує, що фактично бабуся не є його опікуном, з ним не проживає й не бере участі у вихованні, а також вводить в оману держоргани й всі юридично значимі дії вчиняє від його імені, але не на користь дитини.

Відповідно до інформації Омбудсмана, у зверненні хлопчик повідомив про одноразову грошову допомогу – ці кошти призначило йому Міноборони, як сину загиблої.

Проте, бабуся, як опікун, отримала кошти, доля яких не відома неповнолітньому – інформує прес-служба Дмитра Лубінця.

Дитина звернулася до мене, як Омбудсмана України, з проханням представляти його інтереси у суді й звільнити бабусю від обов’язків піклувальника, - зазначив Омбудсман.

Вказуєтся, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за кваліфікацією частини 5 статті 190 КК України.

Служба у Справах дітей, отримавши інформацію від нашого регіонального Представництва та органів Нацполіції, розпочала перевірку зазначених обставин і встановила, що бабуся не виконує обов’язки опікуна щодо неповнолітнього онука.

Важливе зауваження:

На сторінці Дмитра Лубінця підкреслюється, що даний випадок – особливий.

Перший і наразі єдиний, коли як Омбудсман України представляю інтереси за проханням неповнолітньої дитини, яка перебуває за кордоном, в суді та не може самостійно реалізувати свої права.

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