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Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Киев • УНН

 • 14026 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Нобелевскую премию 2019 года по физиологии и медицине вручили Уильяму Кейлину, Питер Рэтклиффу и Грэгу Семенца за “открытия в области того, как клетки чувствуют объем доступного кислорода и адаптируются к нему”. Об этом Нобелевский комитет сообщил на пресс-конференции из Стокгольма, пишет УНН со ссылкой также на пресс-релиз организации.

Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за иммунотерапию рака. Ученые исследовали механизмы работы разных белков, которые блокировали иммунную систему, помогая ей таким образом бороться с клетками опухоли.

“Плодотворные открытия нобелевских лауреатов этого года прояснили механизм одного из наиболее важных для жизни адаптивных процессов. Они подвели основу под наше понимание того, как уровень кислорода регулирует клеточный обмен веществ и физиологические функции. Кроме того, их открытия проложили путь для создания новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями”, — отмечается в официальном пресс-релизе комитета.

Впервые Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 216 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, а само вручение состоится 10 декабря, в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около 0,91 млн долларов США).

BREAKING NEWS:
The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability .” Pic.twitter.com/ 6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

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