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Присуджено Нобелівську премію з фізіології і медицини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Нобелівську премію 2019 року з фізіології і медицини вручили Вільяму Кейліну, Пітеру Реткліффу і Грегу Семенца за “відкриття в області того, як клітини відчувають обсяг доступного кисню і адаптуються до нього”. Про це Нобелівський комітет повідомив на прес-конференції зі Стокгольма, пише УНН з посиланням також на прес-реліз організації.

Присуджено Нобелівську премію з фізіології і медицини

У минулому році Нобелівську премію з фізіології і медицини отримали Джеймс Еллісон і Тасуку Хондзе за імунотерапію раку. Вчені досліджували механізми роботи різних білків, які блокували імунну систему, допомагаючи їй таким чином боротися з клітинами пухлини.

“Плідні відкриття нобелівських лауреатів цього року прояснили механізм одного з найбільш важливих для життя адаптивних процесів. Вони підвели основу під наше розуміння того, як рівень кисню регулює клітинний обмін речовин і фізіологічні функції. Крім того, їх відкриття проклали шлях для створення нових стратегій боротьби з анемією, раком і багатьма іншими захворюваннями”, — зазначається в офіційному прес-релізі комітету.

Вперше Нобелівську премію з фізіології і медицини вручили в 1901 році, з тих пір її лауреатами ставали 216 осіб. Зараз члени Нобелівського комітету тільки оголошують лауреатів, а саме вручення відбудеться 10 грудня, в Стокгольмі. Крім медалі лауреатам дістанеться 9 млн шведських крон (близько 0,91 млн доларів США).

BREAKING NEWS:
The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

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