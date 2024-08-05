Правоохранители собрали доказательную базу на еще одного военного преступника из рф, который причастен к ракетным ударам по критической инфраструктуре Украины. Речь идет о полковнике Олеге скитском-командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка Военно-воздушных сил России. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

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Задокументировано, что по приказам чиновника его подчиненные осуществляли массированные воздушные атаки на энергосистему Украины. основными целями врага были ключевые энергогенерирующие предприятия и электроподстанции в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях - заявили в СБУ.

Для атаки по украинским энергообъектам оккупанты поднимали в воздух ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95, из которых выпускали по Украине стратегические крылатые ракеты Х-101.

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В результате вражеских обстрелов были погибшие и десятки раненых среди гражданского населения нашего государства.

Кроме того, атаки рф на критическую инфраструктуру Украины привели к массовому обесточиванию в холодное время года жилых домов, больниц, школ и детсадов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - подытожили правоохранители.

Отмечается, что сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним

СБУ сообщила о подозрении Алексею Дюмину и Юнусу-Беку Евкурову за планирование и ведение агрессивной войны против Украины. Оба чиновника входят в близкое окружение Путина и помогают ему вести войну.