Президент США заявил, что не расстроился из-за учений КНДР

“Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня. Я уверен в том, что председатель (Госсовета КНДР) Ким (Чен Ын) сдержит обещания, которые он дал мне. Кроме того, я улыбнулся, когда он назвал „болотного человека“ Джо Байдена личностью с низким интеллектом и еще того хуже. Возможно, это сигнал мне?”, — написал американский лидер в Twitter.

Ранее южнокорейские военные назвали проведение КНДР двух запусков новых тактических ракет эскалацией напряженности на Корейском полуострове, отметив, что такие действия противоречат духу соглашения, подписанного лидерами КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне в сентябре 2018 года. По данным комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР 4 мая осуществила запуск нескольких тактических ракет в направлении Японского моря на дальность от 70 до 200 км. 9 мая, по данным южнокорейских военных, Пхеньян осуществил запуск еще двух ракет, дальность полета которых составила 270 и 420 км.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019

Как сообщал УНН, Пхеньян назвал экс-вице-президента США Байдена слабоумным из-за критики руководства КНДР.