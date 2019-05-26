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Президент США заявив, що не турбувався через навчання КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував занепокоєння з приводу військових навчань, які проводила КНДР, а також зізнався, що посміхнувся, коли дізнався про критичні висловлювання на адресу його політичного противника і колишнього віце-президента США Джо Байдена в Пхеньяні, інформує УНН.

“Північна Корея провела стрільби з невеликих гармат, чим стривожила деяких моїх людей, а також деяких інших, але не мене. Я впевнений в тому, що голова (Держради КНДР) Кім (Чен Ин) стримає обіцянки, які він дав мені. Крім того , я посміхнувся, коли він назвав „болотяну людини“ Джо Байдена особистістю з низьким інтелектом і ще того гірше. Можливо, це сигнал мені?”, — написав американський лідер в Twitter.

Раніше південнокорейські військові назвали проведення КНДР двох запусків нових тактичних ракет ескалацією напруженості на Корейському півострові, відзначивши, що такі дії суперечать духу угоди, підписаної лідерами КНДР і Південної Кореї в Пхеньяні в вересні 2018 року. За даними комітету начальників штабів Збройних сил Республіки Корея, КНДР 4 травня здійснила запуск декількох тактичних ракет в напрямку Японського моря на дальність від 70 до 200 км. 9 травня, за даними південнокорейських військових, Пхеньян здійснив запуск ще двох ракет, дальність польоту яких склала 270 і 420 км.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 травня 2019 р.

Як повідомляв УНН, Пхеньян назвав екс-віце-президента США Байдена недоумкуватим через критику керівництва КНДР.

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