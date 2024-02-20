Президент Польши заявил, что в блокаде польско-украинской границы виновата россия, напавшая на Украину
Киев • УНН
Резюме одним предложением: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокада польско-украинской границы вызвана прежде всего российской агрессией против Украины.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокада польско-украинской границы вызвана в первую очередь российской агрессией. Вит также выразил надежду, что ситуация с границами будет решена путем переговоров между польскими властями, Украиной и протестующими. Об этом Дуда сказал в интервью "Украинскому радио", передает УНН.
Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Поэтому давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. Проблема в том, что россия напала на Украину.
Детали
Президент Польши отметил, что поляки имеют право на протест, и если этот протест законный, то власть будет его защищать. Он также подчеркнул, что блокирование границы - это решение фермеров, а не польского правительства.
Президент Польши также выразил надежду, что конфликт будет решен мирным путем.
У нас были определенное время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате договоренностей, которые были достигнуты, можно сказать, в трехсторонней формуле Польша - Украина - водители. Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем, путем переговоров.
Контекст
В Гостаможслужбе сообщили, что с утра, 18 февраля, в грузовом пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" началась анонсированная ранее полная блокада движения грузовиков. Протестующие не пропускают даже скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы.
20 февраля польские фермеры, которые блокируют дороги вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили, что могут продолжить протест еще на месяц - до апреля.
В то же время Украина ищет другие варианты для экспорта своей продукции, чтобы обойти польскую границу. Среди вариантов Киева дополнительный маршрут через реку Дунай.
Президент Польши заявил, что в блокаде польско-украинской границы виновата россия, напавшая на Украину
Резюме одним предложением: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокада польско-украинской границы вызвана прежде всего российской агрессией против Украины.
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