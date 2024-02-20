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Президент Польши заявил, что в блокаде польско-украинской границы виновата россия, напавшая на Украину

Президент Польши заявил, что в блокаде польско-украинской границы виновата россия, напавшая на Украину

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 20:11  •  13259 просмотра

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Резюме одним предложением: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокада польско-украинской границы вызвана прежде всего российской агрессией против Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокада польско-украинской границы вызвана в первую очередь российской агрессией. Вит также выразил надежду, что ситуация с границами будет решена путем переговоров между польскими властями, Украиной и протестующими. Об этом Дуда сказал в интервью "Украинскому радио", передает УНН.

Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Поэтому давайте помнить, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. Проблема в том, что россия напала на Украину.

 - отметил Дуда.

Детали

Президент Польши отметил, что поляки имеют право на протест, и если этот протест законный, то власть будет его защищать. Он также подчеркнул, что блокирование границы - это решение фермеров, а не польского правительства.

Президент Польши также выразил надежду, что конфликт будет решен мирным путем.

У нас были определенное время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате договоренностей, которые были достигнуты, можно сказать, в трехсторонней формуле Польша - Украина - водители. Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем, путем переговоров. 

- отметил он.

Контекст

В Гостаможслужбе сообщили, что с утра, 18 февраля, в грузовом пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" началась анонсированная ранее полная блокада движения грузовиков. Протестующие не пропускают даже скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы.

20 февраля польские фермеры, которые блокируют дороги вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили, что могут продолжить протест  еще на месяц - до апреля.

В то же время Украина ищет другие варианты для экспорта своей продукции, чтобы обойти польскую границу. Среди вариантов Киева дополнительный маршрут через реку Дунай.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
dunaiДунай
ukrainaУкраина
kievКиев
polshaПольша
Президент Польщі заявив, що в блокаді польсько-українського кордону винна росія, що напала на Україну
Polish President says Russia, which attacked Ukraine, is to blame for blockade of Polish-Ukrainian border
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