Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, расширяющий положение о государственной измене. Данные изменения вызывают возмущение у ее компонентов и Amnesty International.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами с востока.
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"
Страна-террорист распространяет дезинформацию, утверждая, что западные страны обостряют ситуацию в зоне боевых действий в Украине, в то время как предоставление Украине разрешения на нанесение ударов по российским военным объектам направлено на прекращение российской агрессии.
Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных
Бывшего сотрудника милиции в Сумской области обвинили в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов за активизацию досудебного расследования и передачу конфиденциальной информации третьим лицам.
Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о постоянном прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, при этом 14 членов проголосовали "за" и один воздержался.
Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации
Apple представила свою собственную модель искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая позволит своим устройствам использовать личную информацию для ответа на вопросы, обеспечивая при этом конфиденциальность, а также обновления для Siri и новые функции, такие как пользовательские смайлики, сотрудничество OpenAI и отслеживание здоровья в Apple Watch.
В Харькове прогремел взрыв
По информации, в Харькове произошел взрыв.
Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока
Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с востока.
На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб
Вооруженные Силы Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков на нескольких фронтах, в ходе которых было зафиксировано 81 боевое столкновение.
Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем
Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины, провести переговоры с канцлером Олафом Шольцем о поддержке обороны, противовоздушной обороне, совместном производстве вооружений и скоординировать позиции перед предстоящими саммитами.