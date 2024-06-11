Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Президент Молдавии МАИ Санду подписала закон о расширении положений о государственной измене в Уголовном кодексе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник президент Молдавии МАИ Санду подписала законопроект О внесении изменений в Уголовный кодекс. Эти изменения расширяют положение о государственной измене, что стало причиной контроверсий с оппозицией и общественными организациями.

Поправки, которые одобрил парламент на прошлой неделе, нацелены на усиление борьбы с организованными преступными группами, которые, по официальным заявлениям властей, намерены дестабилизировать страну. По новым нормам, организаторы и участники таких групп могут быть осуждены за государственную измену, что увеличивает риски для активистов и оппозиционных групп.

Хотя принятие этих изменений рассматривается властями как шаг к укреплению национальной безопасности, критики обеспокоены их возможным использованием для подавления политической оппозиции и ограничения свободы слова. Общественные организации, такие как Amnesty International, выразили возмущение, посчитав эти шаги нарушением прав человека и угрозой демократии в стране.

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