Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
maiya-sanduМайя Санду
Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  104599 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  107685 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  114049 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  110684 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102742 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104552 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101812 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  99885 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175628 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Новости по теме
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

  •  609 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  1138 просмотра
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

  •  2181 просмотра
Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных

Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных

  •  2287 просмотра
Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе

Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе

  •  2573 просмотра
Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

  •  2777 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

  •  3698 просмотра
Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока

Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока

  •  4282 просмотра
На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

  •  4466 просмотра
Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

  •  6801 просмотра

Популярные

Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский

Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский

  •  21365 просмотра
Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности ВСУ с председателем военного комитета НАТО

Сырский обсудил ситуацию на поле боя и потребности ВСУ с председателем военного комитета НАТО

  •  20472 просмотра
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

  •  32922 просмотра
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди

  •  79756 просмотра
Завтра на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света

Завтра на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света

  •  67187 просмотра

Публикации

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

  •  111956 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  252239 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  254691 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  256861 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  254678 просмотра

Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, расширяющий положение о государственной измене. Данные изменения вызывают возмущение у ее компонентов и Amnesty International.

политика •   •  609 просмотра
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  1138 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

Страна-террорист распространяет дезинформацию, утверждая, что западные страны обостряют ситуацию в зоне боевых действий в Украине, в то время как предоставление Украине разрешения на нанесение ударов по российским военным объектам направлено на прекращение российской агрессии.

Война •   •  2181 просмотра
рф распространяет ложь: "страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта"

Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных

Бывшего сотрудника милиции в Сумской области обвинили в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов за активизацию досудебного расследования и передачу конфиденциальной информации третьим лицам.

политика •   •  2287 просмотра
Экс-полицейский обвиняется в вымогательстве взятки в размере 2000 долларов и утечке конфиденциальных данных

Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о постоянном прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, при этом 14 членов проголосовали "за" и один воздержался.

политика •   •  2573 просмотра
Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию США о постоянном прекращении огня в Газе

Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

Apple представила свою собственную модель искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая позволит своим устройствам использовать личную информацию для ответа на вопросы, обеспечивая при этом конфиденциальность, а также обновления для Siri и новые функции, такие как пользовательские смайлики, сотрудничество OpenAI и отслеживание здоровья в Apple Watch.

Технологии •   •  2777 просмотра
Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации

В Харькове прогремел взрыв

По информации, в Харькове произошел взрыв.

Война •   •  3698 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия с востока.

Война •   •  4282 просмотра
Враг атакует: угроза применения баллистического вооружения с востока

На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

Вооруженные Силы Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков на нескольких фронтах, в ходе которых было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Война •   •  4466 просмотра
На фронте произошло 81 боестолкновение: самая горячая обстановка остается на Покровском направлении-Генштаб

Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем

Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в конференции по восстановлению Украины, провести переговоры с канцлером Олафом Шольцем о поддержке обороны, противовоздушной обороне, совместном производстве вооружений и скоординировать позиции перед предстоящими саммитами.

Война •   •  6801 просмотра
Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем