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Президент Молдови підписала законопроект щодо розширення положень про державну зраду

Президент Молдови підписала законопроект щодо розширення положень про державну зраду

Київ • УНН

 • 106788 перегляди

Президент Молдови Майя Санду підписала закон, що розширює положення про державну зраду. Дані зміни викликають обурення у її опонентів та Amnesty International.

Президент Молдови Маї Санду підписала закон про розширення положень про державну зраду в кримінальному кодексі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У понеділок президент Молдови Маї Санду підписала законопроект про внесення змін до кримінального кодексу. Ці зміни розширюють положення про державну зраду, що стало причиною контроверсій з опозицією та громадськими організаціями.

Поправки, які схвалив парламент минулого тижня, націлені на посилення боротьби з організованими злочинними групами, які, за офіційними заявами влади, мають намір дестабілізувати країну. За новими нормами, організатори та учасники таких груп можуть бути засуджені за державну зраду, що збільшує ризики для активістів та опозиційних груп.

Хоча прийняття цих змін сприймається владою як крок у напрямку зміцнення національної безпеки, критики стурбовані можливим їх використанням для придушення політичної опозиції та обмеження свободи слова. Громадські організації, такі як Amnesty International, висловили обурення, вважаючи ці кроки порушенням прав людини та загрозою демократії в країні.

Президент Молдови хоче провести референдум щодо членства в ЄС у жовтні19.03.24, 09:49 • 25409 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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