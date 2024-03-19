Президент Молдовы хочет провести референдум по членству в ЕС в октябре

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что референдум по членству в Европейском Союзе состоится в октябре, на фоне того, как она стремится обеспечить, чтобы страна с населением 2,6 миллиона человек сохраняла прогресс на пути к присоединению к блоку, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Молдова в декабре прошлого года получила одобрение Европейской комиссии на начало переговоров о вступлении в ЕС и стремится завершить этот процесс до 2030 года. Но она столкнулась с тем, что она называет беспрецедентными гибридными атаками со стороны россии, которая поддерживает, как указывает издание, пророссийский регион Приднестровье на ее территории, чтобы подорвать эти усилия.

Санду сказала, что обратилась к молдавскому парламенту с просьбой начать процедуру конституционного плебисцита, который намечен на тот же день, что и президентские выборы.

"Для большинства молдавских граждан ЕС является проектом мира и процветания, тогда как россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове", - заявила Санду на пресс-конференции в понедельник в столице Кишиневе.

"Мы ожидаем, что атаки и провокации россии продолжатся, но я призываю граждан не пугаться и поддержать проевропейский референдум, поскольку ЕС является единственным вариантом, который может обеспечить мир", - отметила она.

Воскресный инцидент с вертолетом на военной базе в Приднестровье, пишет издание, подсветил проблемы. "Этот инцидент является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе", - заявили в правительстве Молдовы.

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