Президент Литвы принял отставку правительства Ругинене

Президент Литвы Гитанас Науседа 23 июня принял отставку правительства Ингриды Шимоните и назначил её временным премьер-министром – на период до назначения нового правительства после переформатирования коалиции. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Ингриду Шимоните на посту нового премьер-министра должен сменить председатель Литовской социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс. Это предусмотрено соглашением социал-демократов с демократами и "крестьянами" о новом правящем большинстве.

Президент встретится с ним в среду, а в четверг должен внести кандидатуру Синкявичюса в Сейм для утверждения.

После одобрения Сеймом кандидатуры нового премьера он не позднее чем через 15 дней должен представить парламенту согласованный с президентом новый состав Кабинета министров и программу правительства, которую также должен утвердить Сейм.

Новое правящее большинство сформировано после того, как социал-демократы разорвали соглашение с партией "Заря Нямунаса".

В новом правительстве сменятся как минимум четыре министра: демократы выдвинут руководителей Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики и Министерства здравоохранения, тогда как Министерство окружающей среды возглавят социал-демократы.

Планируется, что Ингрида Шимоните вернётся на работу в Министерство социальной защиты и труда. Потенциальных кандидатов на министерские должности политики пока не раскрывают, объясняя это необходимостью согласования с Гитанасом Науседой.

Правительство Литвы планирует уйти в отставку на следующей неделе из-за переформатирования коалиции