Президент Ирана заявил, что атака Израиля в Сирии "не останется без ответа"

Президент Ирана Эбрагим Раиси осудил авиаудар, в котором обвиняют Израиль, по консульскому учреждению его страны в Дамаске. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

После неоднократных поражений и неудач против веры и воли бойцов Фронта Сопротивления, сионистский режим поставил на повестку дня слепые убийства в борьбе за собственное спасение. Это трусливое преступление не останется без ответа - заявил Раиси.

Добавим

Авиаудар по Дамаску планируется обсудить также на заседании Совета Безопасности ООН. Представители миссии Ирана отмечают, что страна оставляет за собой право принять меры в ответ на такие действия. Также в миссии Ирана говорят, что удар может "потенциально разжечь еще больший конфликт с участием других стран", и призвало Совет Безопасности "осудить этот неоправданный преступный акт".

Напомним

Как известно, в результате авиаудара по пятиэтажной пристройке к иранскому посольству погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, который руководит военными операциями Ирана за рубежом.

Среди погибших были бригадные генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, оба старшие командиры сил "Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, отвечающего за зарубежные операции.

63-летний Захеди занимал ряд командных должностей в этих силах в течение своей карьеры, охватывающей более четырех десятилетий.

Израиль отказался комментировать этот удар.

В Белом доме изучают сообщения об ударах Израиля по консульству Ирана в Дамаске