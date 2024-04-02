В Белом доме изучают сообщения об ударах Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Президент США Джо Байден проинформирован о том, что, вероятно, израильская авиация нанесла удары по иранскому консульству в Дамаске. Его "команда изучает этот вопрос", заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает УНН.

Детали

В понедельник вечером появились сообщения, что якобы израильские военные самолеты разбомбили посольство Ирана в Сирии.

В результате удара погибли двое высокопоставленных командиров Корпуса стражей иранской революции (КСИР) и несколько дипломатов.

Представитель израильских военных отказался комментировать "сообщения в иностранных СМИ".

Корреспонденты Reuters сообщили с места происшествия, что там были главы МИД и МВД Сирии. Сирийские государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере шесть человек погибли и еще несколько человек получили ранения.

В Сирии нанесли авиаудар по консульству Ирана - Дамаск обвиняет Израиль