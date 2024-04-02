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В Белом доме изучают сообщения об ударах Израиля по консульству Ирана в Дамаске
Израильские военные самолеты якобы разбомбили иранское консульство в Дамаске, в результате чего погибли два высокопоставленных иранских командира и несколько дипломатов.
Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды
Японское виски теперь должно производиться с использованием только местной воды и выдерживаться в бочках в Японии не менее 3 лет для борьбы с подделками и защиты имиджа настоящего японского виски.
2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги
Сегодня, второго апреля, в Украине отмечается День кинолога. Именно второго апреля 1994 года была создана Кинологическая служба Министерства внутренних дел Украины.
Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду
Беспилотники Watchkeeper, состоящие на вооружении британских ВВС, не могут летать в неблагоприятных погодных условиях и пока не используются.
Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев
Четверо иностранцев из Великобритании, Ирландии, Польши и Австралии, сотрудники неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", погибли в результате удара израильского беспилотника по их автомобилю в Дейр-аль-Бале, сектор Газа, вместе с их палестинским водителем.
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев
Румыния прекратила оказывать финансовую помощь украинским беженцам в 2024 году из-за бюджетных ограничений, хотя ранее предлагала программы поддержки в 2023 году.
Трамп внес залог в 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве
Бывший президент США Дональд Трамп внес 175 миллионов долларов залога по делу о мошенничестве, связанном с оценкой активов Trump Organization.
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР
Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их руководителей за сотрудничество с Северной Кореей, которая нарушает санкции ООН, способствуя торговле оружием и ядерным/ракетным разработкам.
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов
Десятки дельфинов погибли в Черном море вблизи оккупированного Крыма, Новороссийска и побережья Краснодарского края России в марте 2024 года из-за военных действий, причем некоторые из них имели признаки повреждения гидролокаторов, а общее количество погибших животных с марта 2022 года достигло 50 000.
В Белом доме вызвали обеспокоенность из-за закрытия в Израиле Al Jazeera
Парламент Израиля одобрил закон, позволяющий правительству временно запретить иностранным новостным сетям, таким как "Аль-Джазира", работать в Израиле, если они представляют угрозу национальной безопасности.