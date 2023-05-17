Президент Эквадора распустил Конгресс из-за процесса импичмента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Эквадора Гильермо Лассо, в отношении которого начата процедура импичмента в Конгрессе из-за коррупции, издал в среду указ о роспуске законодательного органа, передает AFP, пишет УНН.
Детали
В указе, опубликованном канцелярией президента, говорится, что Лассо распускает возглавляемое оппозицией Национальное собрание «из-за серьезного политического кризиса и национальных беспорядков».
Распустив конгресс, Лассо также призвал Национальный избирательный совет (CNE) назначить новые выборы.
Это первый случай, когда президент Эквадора распустил законодательный орган.
По закону в течение семи дней после публикации этого указа CNE должен созвать новые президентские и законодательные выборы, чтобы завершить текущий срок.
Пока новое Национальное собрание не будет приведено к присяге, Лассо может править декретом с проверками конституционного суда.
Судебный процесс по делу об импичменте Лассо начался в Конгрессе во вторник на фоне всплеска насилия, связанного с незаконным оборотом наркотиков в американской стране, и повсеместного гнева по поводу роста стоимости жизни.
Добавим
Конгресс Эквадора попытался объявить Лассо импичмент в июне во время жестоких протестов против роста стоимости жизни, но ему не хватило 12 голосов.
Похожая политическая драма разыгралась в конце прошлого года в соседнем Перу.
Затем президент Педро Кастильо, также обвиненный в коррупции, в декабре попытался распустить Конгресс, чтобы править своим указом. В тот же день он был арестован и сейчас находится в тюрьме в ожидании суда по обвинению в мятеже.