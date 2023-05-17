Президент Еквадору розпустив Конгрес через процес імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, щодо якого розпочато процедуру імпічменту в Конгресі через корупцію, видав у середу указ про розпуск законодавчого органу, передає AFP, пише УНН.
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В указі опублікованому канцелярією президента, йдеться, що Лассо розпускає очолювані опозицією Національні збори «через серйозну політичну кризу та національні заворушення».
Розпускаючи конгрес, Лассо також закликала Національну виборчу раду (CNE) призначити нові вибори.
Це перший випадок коли президент Еквадору розпустив законодавчий орган.
За законом протягом семи днів після публікації цього указу CNE має скликати нові президентські та законодавчі вибори, щоб завершити поточний термін.
Поки нові Національні збори не будуть приведені до присяги, Лассо може правити декретом із перевірками конституційного суду.
Судовий процес у справі про імпічмент Лассо розпочався у Конгресі у вівторок на тлі сплеску насильства, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків у американській країні, та повсюдного гніву щодо зростання вартості життя.
Додамо
Конгрес Еквадору спробував оголосити Лассо імпічмент у червні під час жорстоких протестів проти зростання вартості життя, але йому не вистачило 12 голосів.
Схожа політична драма розігралася наприкінці минулого року у сусідньому Перу.
Потім президент Педро Кастільйо, також звинувачений у корупції, у грудні спробував розпустити Конгрес, щоб правити своїм указом. Того ж дня він був заарештований і зараз перебуває у в'язниці в очікуванні суду за звинуваченням у заколоті.