Президент Чехии выступает за введение ограничений на некоторые виды оружия: что предлагается
Киев • УНН
Петр Павел поддерживает введение более строгих ограничений на некоторые виды оружия в Чехии. Президент предлагает запретить использование глушителей для короткоствольного оружия и рассматривает дополнительные ограничения.
Президент Чехии Петр Павел выступает за введение более существенных ограничений на некоторые виды оружия. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Вит Ракушан после сегодняшней встречи в Пражском Граде с главой республики, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
«Господина президента интересовало, насколько далеко мы продвинулись в обсуждении Закона об оружии», - сообщил глава МВД, уточнив, что канцелярия президента внесет предложение по запрету применения глушителей для короткоствольного оружия.
«Мы выступаем за то, чтобы это устройство широко не использовалось. Как человек, который разбирается в оружии, президент привел много примеров и объяснений, почему этого не следует делать. Он даже ответил на некоторые аргументы, которые прозвучали в Палате депутатов. Вероятно, президент пошел бы еще дальше по ограничению отдельных видов оружия», - уточнил министр.
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