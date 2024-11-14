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Президент Чехии выступает за введение ограничений на некоторые виды оружия: что предлагается

Президент Чехии выступает за введение ограничений на некоторые виды оружия: что предлагается

Киев  •  УНН

 • 6134 просмотра

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Петр Павел поддерживает введение более строгих ограничений на некоторые виды оружия в Чехии. Президент предлагает запретить использование глушителей для короткоствольного оружия и рассматривает дополнительные ограничения.

Президент Чехии Петр Павел выступает за введение более существенных ограничений на некоторые виды оружия. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Вит Ракушан после сегодняшней встречи в Пражском Граде с главой республики, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

«Господина президента интересовало, насколько далеко мы продвинулись в обсуждении Закона об оружии», - сообщил глава МВД, уточнив, что канцелярия президента внесет предложение по запрету применения глушителей для короткоствольного оружия.

«Мы выступаем за то, чтобы это устройство широко не использовалось. Как человек, который разбирается в оружии, президент привел много примеров и объяснений, почему этого не следует делать. Он даже ответил на некоторые аргументы, которые прозвучали в Палате депутатов. Вероятно, президент пошел бы еще дальше по ограничению отдельных видов оружия», - уточнил министр.

Президент Чехии разрешил 60 гражданам вступить в Вооруженные Силы Украины2 нояб. 2024, 19:58 • 30171 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
petr-pavelПетр Павел
pragaПрага
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
cheshskaya-respublikaЧешская Республика