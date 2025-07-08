Превышение скорости и проблема с колесом – причины смертельной аварии с участием Диогу Жоты
Киев • УНН
Испанская полиция установила, что причиной смертельной аварии с участием Диогу Жоты и его брата Андре Силвы стало значительное превышение скорости и лопнувшее заднее колесо. Доказательства указывают на то, что Диогу Жота был за рулем Lamborghini.
Испанская полиция заявляет, что нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота был за рулем автомобиля, который разбился на прошлой неделе. Авария была вызвана превышением скорости и лопнувшим задним колесом, из-за чего взорвался автомобиль Lamborghini, в котором они ехали.
Передает УНН со ссылкой на Sky и Euro News.
Детали
Стали известны возможные причины смертельной аварии с участием Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которая произошла 3 июля в Саморе. Власти заявили, что также считают, что доказательства указывают на то, что автомобиль "значительно превысил скорость на шоссе". Согласно экспертному заключению, причиной аварии стала также лопнувшая задняя шина, - именно это спровоцировало сильный взрыв Lamborghini, в котором ехали братья.
Испанская полиция также утверждает: "все имеющиеся доказательства" указывают на то, что Диогу Жота был за рулем автомобиля.
Напомним
УНН передавал, что известный португальский футболист Диогу Жота, нападающий "Ливерпуля", погиб в ДТП в Испании в возрасте 28 лет. В аварии также погиб его брат Андре Жота.