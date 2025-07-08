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Превышение скорости и проблема с колесом – причины смертельной аварии с участием Диогу Жоты

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Испанская полиция установила, что причиной смертельной аварии с участием Диогу Жоты и его брата Андре Силвы стало значительное превышение скорости и лопнувшее заднее колесо. Доказательства указывают на то, что Диогу Жота был за рулем Lamborghini.

Превышение скорости и проблема с колесом – причины смертельной аварии с участием Диогу Жоты

Испанская полиция заявляет, что нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота был за рулем автомобиля, который разбился на прошлой неделе. Авария была вызвана превышением скорости и лопнувшим задним колесом, из-за чего взорвался автомобиль Lamborghini, в котором они ехали.

Передает УНН со ссылкой на Sky и Euro News.

Детали

Стали известны возможные причины смертельной аварии с участием Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которая произошла 3 июля в Саморе. Власти заявили, что также считают, что доказательства указывают на то, что автомобиль "значительно превысил скорость на шоссе". Согласно экспертному заключению, причиной аварии стала также лопнувшая задняя шина, - именно это спровоцировало сильный взрыв Lamborghini, в котором ехали братья. 

Испанская полиция также утверждает: "все имеющиеся доказательства" указывают на то, что Диогу Жота был за рулем автомобиля.

Напомним

УНН передавал, что известный португальский футболист Диогу Жота, нападающий "Ливерпуля", погиб в ДТП в Испании в возрасте 28 лет. В аварии также погиб его брат Андре Жота.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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