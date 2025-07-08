Перевищення швидкості та проблема з колесом - причини смертельної аварії за участю Діогу Жоти
Київ • УНН
Іспанська поліція встановила, що причиною смертельної аварії за участю Діогу Жоти та його брата Андре Сілви стало значне перевищення швидкості та лопнувше заднє колесо. Докази вказують на те, що Діогу Жота був за кермом Lamborghini.
Іспанська поліція заявляє, що нападник "Ліверпуля" Діогу Жота був за кермом автомобіля, який розбився минулого тижня. Аварія була спричинена перевищенням швидкості і лопнувшим заднім колесом, через що вибухнув автомобіль Lamborghini, в якому вони їхали.
Передає УНН із посиланням на Sky та Euro News.
Деталі
Стали відомі можливі причини смертельної аварії за участю Діогу Жоти та його брата Андре Сілви, яка сталася 3 липня в Саморі. Влада заявила, що також вважає, що докази вказують на те, що автомобіль "значно перевищив швидкість на шосе". Згідно з експертним висновком, причиною аварії стала також задня шина, що лопнула, - саме це спровокувало сильний вибух Lamborghini, в якому їхали брати.
Іспанська поліція також стверджує: "всі наявні докази" вказують на те, що Діогу Жота був за кермом автомобіля.
Нагадаємо
УНН передавав, що відомий португальський футболіст Діогу Жота, нападник "Ліверпуля", загинув у ДТП в Іспанії у віці 28 років. У аварії також загинув його брат Андре Жота.