Перевищення швидкості та проблема з колесом - причини смертельної аварії за участю Діогу Жоти

Іспанська поліція заявляє, що нападник "Ліверпуля" Діогу Жота був за кермом автомобіля, який розбився минулого тижня. Аварія була спричинена перевищенням швидкості і лопнувшим заднім колесом, через що вибухнув автомобіль Lamborghini, в якому вони їхали.

Передає УНН із посиланням на Sky та Euro News.

Деталі

Стали відомі можливі причини смертельної аварії за участю Діогу Жоти та його брата Андре Сілви, яка сталася 3 липня в Саморі. Влада заявила, що також вважає, що докази вказують на те, що автомобіль "значно перевищив швидкість на шосе". Згідно з експертним висновком, причиною аварії стала також задня шина, що лопнула, - саме це спровокувало сильний вибух Lamborghini, в якому їхали брати.

Іспанська поліція також стверджує: "всі наявні докази" вказують на те, що Діогу Жота був за кермом автомобіля.

Нагадаємо

УНН передавав, що відомий португальський футболіст Діогу Жота, нападник "Ліверпуля", загинув у ДТП в Іспанії у віці 28 років. У аварії також загинув його брат Андре Жота.