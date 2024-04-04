Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

Премьер Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что обязанность мира - помочь Украине победить в войне с россией, чтобы жить в спокойной Европе. Об этом Силиня заявила во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, передает УНН.

Латвийское общество поддерживает Украину, потому что мы видим также себя. Мы помним борьбу против советской империи, против зла этой империи. Мы очень хорошо понимаем зло сегодняшней россии. Мы понимаем, что в Украине происходит война за ценности, за свободу, за демократию, за право Украины сохранить свое государство и свою идентичность. Я считаю, что наш и долг мира помочь Украине победить в этой войне с россией. Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии россия должна проиграть в этой войне. Поэтому нам всеми силами надо остановить ее агрессию - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что Латвия продолжает вносить свой вклад в поддержку Украины, поддерживая украинцев.

"Мы помогаем как в рамках двустороннего формата, так и международного. Сегодня мы также обсудили с премьером, какие вещи нужны именно Украине. Поддержка Латвии Украины достигает уже 85 млн евро и общая военная поддержка будет достигать 372 млн евро. И как мы уже договорились - это будет 0,25% от нашего ВВП и это хороший пример для других стран брать возможность в выделении такой суммы, чтобы поддержать Украину", - добавила Силиня.

Напомним

Правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году, где 5,3 млн евро предусматривается на восстановление Украины, а 4,3 млн - на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.