В понедельник, 29 июля, премьер Италии в рамках своего визита в Китай встретилась с лидером КНР Си Цзиньпинем. Они провели переговоры во время которых, в частности, упомянули и Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на итальянское правительство.

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Отмечается, что Мелони и Си «поделились позитивным развитием отношений между Италией и Китаем» и подчеркнули важность «сбалансированного, взаимовыгодного сотрудничества, основанного на взаимном доверии».

Переговоры касались двусторонних отношений и приоритетных вопросов международной повестки дня - «от войны в Украине до рисков дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке»

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На встрече премьер Италии отметила, что в мире растёт напряжённость, и «Китай неизбежно является очень важным собеседником для того, чтобы справиться со всеми этими событиями», и призвала совместно обсудить, «как обеспечить стабильность и мир».

Она также подчеркнула, что Италия может играть важную роль в отношениях Китая с Европейским Союзом, «пытаясь создать максимально сбалансированные торговые отношения».

Напомним,

Высокий представитель ЕС призвал Китай способствовать мирному процессу в Украине и прекратить экспорт товаров двойного назначения в Россию. Жозеп Боррель попросил Китай использовать свое влияние на РФ для завершения войны.