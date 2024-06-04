Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

В Черкасской области группа дельцов организовала схему нелегальной продажи электронных сигарет и смесей к ним. В ходе обысков у членов преступной группы изъято имущества на почти три миллиона гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Как отмечают правоохранители, в Черкасской области преступная группа продавала нелегальные электронные сигареты через пункты розничной торговли и телеграм-каналы. Также продукцию доставляли на Киевщину.

В результате обысков по местам хранения и продажи из незаконного оборота изъято более 1,5 тыс. электронных сигарет и почти 1,7 тыс. емкостей с жидкостями к ним. Кроме того, детективы Бэб изъяли телефоны, жесткий диск, черновые записи и два автомобиля. Ориентировочная стоимость изъятого составляет почти 3 млн грн. - говорится в сообщении БЭБ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что лишь неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Следовательно, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки-производители табачной продукции-это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не терпели убытков от подделок. Ведь, если будет меньше подделок – производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.