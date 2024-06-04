Правоохоронці затримали злочинну групу, яка підпільно продавала електронні сигарети через tg-канали: деталі

У Черкаській області група ділків організувала схему нелегального продажу електронних сигарет та сумішей до них. В ході обшуків у членів злочинної групи вилучено майна на майже три мільйони гривень. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Як зазначають правоохоронці, у Черкаській області злочинна група продавала нелегальні електронні сигарети через пункти роздрібної торгівлі та телеграм-канали. Також продукцію доставляли на Київщину.

В результаті обшуків за місцями зберігання та продажу з незаконного обігу вилучено понад 1,5 тис. електронних цигарок та майже 1,7 тис. ємностей з рідинами до них. Крім того, детективи БЕБ вилучили телефони, жорсткий диск, чорнові записи та два автомобілі. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 3 млн грн. - йдеться в повідомленні БЕБ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що у зменшенні кількості підробок тютюнової продукції має бути спільна зацікавленість держави та легальних виробників. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників до відповідальності. Отже, боротьба із тіньовим ринком тютюну є спільним та комплексним завданням.

"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.