Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Правоохранители должны дать оценку действиям главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы в ситуации с затягиванием продажи яхты медведчука и определить это была служебная халатность, или она умышленно действовала в интересах пророссийского политика. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Сергей Лысенко.

Оценку действиям Думы должны дать правоохранительные органы. Тут 50 на 50: либо она действовала в интересах медведчука, либо она действовала в собственных интересах и просто провтыкала все, служебная халатность, как говорится, - отметил Лысенко.

Он также указал, что служебная халатность - это очень характерное поведение для АРМА.

"Просто делать что-то медленно, и в то время придумывать велосипед, на ровном месте. А потом говорить, что мы все делали, просто есть нюансы", - указывает адвокат.

В то же время по его словам, доказать умысел в действиях Думы будет непросто, ведь она всеми силами будет пытаться показывать, что все делалось для эффективности работы. Однако, правоохранители все равно должны расследовать такой факт.

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Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.