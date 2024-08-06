Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

  •  66307 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  58792 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  99209 просмотра
россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

  •  53119 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103378 просмотра
публикации
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  20439 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103378 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  153378 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  163259 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  151608 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  101927 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  98128 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  107905 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

5 августа 2024, 12:00  •  103893 просмотра
Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

Международный день светофора, Всемирный день устриц. Что еще можно отметить пятого августа

5 августа 2024, 03:09  •  109070 просмотра
Актуальное
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 15:33  •  6920 просмотра

Read in English

Елена Дума, глава АРМА, заказала аудит агентства у Счетной палаты после критики. Это произошло, в частности, после потери яхты медведчука стоимостью 8,5 млрд грн из-за затягивания продажи.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума вероятно продолжает искать способы реабилитации в глазах власти и общества за предыдущие неудачи. На этот раз она гордо сообщила, что заказала аудит Агентства у Счетной палаты. Это произошло, в том числе, после ряда сообщений о том, что в АРМА еще ни разу не проводилась качественная внешняя проверка, пишет УНН.

"Несмотря на отдельные попытки дискредитации работы Агентства из-за недобросовестных действий бывших сотрудников, новая команда АРМА неустанно работает над усилением институциональной способности органа. В рамках этой стратегии АРМА инициировало проведение проверки Счетной палатой, которая охватит деятельность Агентства за 2023 год. Этот шаг направлен на обеспечение", - сообщила Дума.

В то же время руководительница АРМА сообщила, что в 2024 году "эффективное управление арестованными активами и их реализация принесли более 1,7 млрд грн в государственный бюджет Украины, что в 47 раз превышает показатель 2022 года".

Казалось бы, разница в 47 раз впечатляет. Однако, Дума, видимо, забыла уточнить, что 24 февраля 2022 года россия начала широкомасштабное вторжение в Украину и работа государственных органов фактически была парализована первое время. В начале большой войны даже суды не работали в полном объеме - рассматривались только неотложные ходатайства, вроде применения мер пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в своем посте Дума скромно умолчала о своем "профессионализме", благодаря которому АРМА потеряла яхту экс-депутата-предателя Виктора Медведчука стоимостью почти 8,5 миллиардов гривен. Зато 1,7 миллиарда упомянутые главой АРМА выглядят красиво.

Напомним

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что новая руководительница АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время, по состоянию на момент ее назначения в АРМА, Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит отметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.

Правозащитник Эдуард Багиров убежден, что следствие должно установить, было ли затягивание продажи яхты медведчука со стороны руководителя Думы служебной халатностью. В случае наличия доказательств ее вины, по его словам, руководительница АРМА должна понести уголовную ответственность. 

Добавим

Государственное бюро расследований уже расследует уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства АРМА. Оно было открыто еще в марте этого года и не касается ситуации с яхтой медведчука.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  42863 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  84933 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  70391 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  75059 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  75322 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
  •  97448 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
5 августа 2024, 14:15  •  113535 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
5 августа 2024, 13:19  •  107512 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
5 августа 2024, 13:15  •  106396 просмотра

F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
5 августа 2024, 10:59  •  91435 просмотра

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Популярные

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103378 просмотра
россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

россияне нанесли удар по центру Харькова - ОВА

  •  53119 просмотра
В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

В Киеве во время ночной атаки рф из-за обломков повреждена автостоянка

  •  99209 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  58792 просмотра
Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

Ночная атака рф: в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало

  •  66307 просмотра

Публикации

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  20439 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  103378 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  153378 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  163259 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  151608 просмотра

Война

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

  •  1768 просмотра
Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

  •  3475 просмотра
Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  4778 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

  •  12115 просмотра
В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

  •  13138 просмотра

политика

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

  •  3449 просмотра
Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

  •  8575 просмотра
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

  •  8248 просмотра
Зеленский подписал закон об организации работы судов

Зеленский подписал закон об организации работы судов

  •  8597 просмотра
Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

  •  13740 просмотра

Война

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 10

  •  1768 просмотра
Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

Оккупанты атаковали КАБами село на Запорожье, есть жертвы

  •  3475 просмотра
Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  4778 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты усилили атаки на Торецком направлении

  •  12115 просмотра
В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ

  •  13138 просмотра

политика

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

Прицкер уходит с должности: в Госдепе рассказали, к кому перейдут полномочия от спецпредставителя по восстановлению Украины

  •  3449 просмотра
Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

  •  8575 просмотра
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

  •  8248 просмотра
Зеленский подписал закон об организации работы судов

Зеленский подписал закон об организации работы судов

  •  8597 просмотра
Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

  •  13740 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  105504 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  109830 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  123731 просмотра

Экономика

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налоговых изменений: детали

  •  8575 просмотра
Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

  •  4794 просмотра
Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

  •  8248 просмотра
Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

Инвестиции в ОВГЗ в июле увеличены на 16 млрд грн, средства пойдут на нужды государства в условиях войны - Минфин

  •  10149 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют - Укрэнерго

Завтра в Украине отключать свет не планируют - Укрэнерго

  •  11373 просмотра

Киев

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  4778 просмотра
"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

  •  18275 просмотра
В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

  •  16478 просмотра
Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

  •  19239 просмотра
Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

  •  20928 просмотра