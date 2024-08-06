Дума хочет реабилитироваться в глазах власти? АРМА заказала аудит

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума вероятно продолжает искать способы реабилитации в глазах власти и общества за предыдущие неудачи. На этот раз она гордо сообщила, что заказала аудит Агентства у Счетной палаты. Это произошло, в том числе, после ряда сообщений о том, что в АРМА еще ни разу не проводилась качественная внешняя проверка, пишет УНН.

"Несмотря на отдельные попытки дискредитации работы Агентства из-за недобросовестных действий бывших сотрудников, новая команда АРМА неустанно работает над усилением институциональной способности органа. В рамках этой стратегии АРМА инициировало проведение проверки Счетной палатой, которая охватит деятельность Агентства за 2023 год. Этот шаг направлен на обеспечение", - сообщила Дума.

В то же время руководительница АРМА сообщила, что в 2024 году "эффективное управление арестованными активами и их реализация принесли более 1,7 млрд грн в государственный бюджет Украины, что в 47 раз превышает показатель 2022 года".

Казалось бы, разница в 47 раз впечатляет. Однако, Дума, видимо, забыла уточнить, что 24 февраля 2022 года россия начала широкомасштабное вторжение в Украину и работа государственных органов фактически была парализована первое время. В начале большой войны даже суды не работали в полном объеме - рассматривались только неотложные ходатайства, вроде применения мер пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в своем посте Дума скромно умолчала о своем "профессионализме", благодаря которому АРМА потеряла яхту экс-депутата-предателя Виктора Медведчука стоимостью почти 8,5 миллиардов гривен. Зато 1,7 миллиарда упомянутые главой АРМА выглядят красиво.

Напомним

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что новая руководительница АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время, по состоянию на момент ее назначения в АРМА, Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит отметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.

Правозащитник Эдуард Багиров убежден, что следствие должно установить, было ли затягивание продажи яхты медведчука со стороны руководителя Думы служебной халатностью. В случае наличия доказательств ее вины, по его словам, руководительница АРМА должна понести уголовную ответственность.

Добавим

Государственное бюро расследований уже расследует уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства АРМА. Оно было открыто еще в марте этого года и не касается ситуации с яхтой медведчука.