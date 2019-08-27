Путина отказались штрафовать за езду на мотоцикле без шлема в оккупированном Крыму

КИЕВ. 27 августа. УНН. Так называемая Госинспекция безопасности дорожного движения в оккупированном Севастополе в ответе на запрос юриста с российского Владивостока Максима Чихунова заявила, что президент РФ Владимир Путин не нарушил правила дорожного движения во время езды на мотоцикле без шлема в Севастополе 10 августа. Об этом сообщает проект Радио Свобода Сибир.Реалии, передает УНН.