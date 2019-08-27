Путіна відмовилися штрафувати за їзду на мотоциклі без шолома в окупованому Криму

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Так звана Держінспекція безпеки дорожнього руху в окупованому Севастополі у відповіді на запит юриста з російського Владивостока Максима Чихунова заявила, що президент РФ Володимир Путін не порушив правила дорожнього руху під час їзди на мотоциклі без шолома у Севастополі 10 серпня. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Сибір.Реалії, передає УНН.