У США назвали неприйнятним візит Путіна до Криму

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Таку думку висловило Посольство США в Україні в Twitter, передає УНН.

“МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії”, — йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, на вихідних президент РФ Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув до окупованого Севастополя у Криму, щоб узяти участь у черговому шоу російського мотоклубу “Нічні вовки”. 

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України у відповідь висловило рішучий протест.

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