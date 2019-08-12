У США назвали неприйнятним візит Путіна до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Таку думку висловило Посольство США в Україні в Twitter, передає УНН.
“МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії”, — йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, на вихідних президент РФ Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув до окупованого Севастополя у Криму, щоб узяти участь у черговому шоу російського мотоклубу “Нічні вовки”.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України у відповідь висловило рішучий протест.