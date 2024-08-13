Правительство разрабатывает план возвращения в Украину детей-сирот, для устройства в семьях - Госслужба

Более 2 000 детей-сирот и лишенных родительской опеки находятся за границей на сегодня, но спецгруппа при Минсоцполитики разрабатывает план возвращения и устройства в семьях. При этом приоритетным вопросом остается объединение родных братьев и сестер.

Передает УНН с ссылкой на Государственную службу Украины по делам детей.

Эвакуированные из институциональных учреждений дети должны возвращаться в Украину в семейные формы воспитания... Созданная специальная рабочая группа при Минсоцполитики занимается разработкой плана возвращения в Украину детей, которые в составе учреждений были эвакуированы за пределы Украины. - информирует ведомство.

"Мы вместе с более 40 специалистами работаем над тем, чтобы провести качественный мониторинг положения этих детей и их индивидуальных потребностей", - отметил Петр Добромильский, председатель Государственной службы Украины по делам детей.

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Приоритетным вопросом остается объединение родных братьев и сестер, которые на момент вторжения воспитывались по возрасту в разных институциональных учреждениях и были эвакуированы в разные страны.

По вопросу усыновления, по словам Добромильского, кандидаты в усыновители из Украины могут принять их в свою семью, не дожидаясь возвращения детей из-за рубежа в учреждения.

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"Познакомиться с ребенком можно как при непосредственном выезде за пределы страны, так и онлайн. Такая система уже работает. Во время общения через видео-звонок ребенок знакомится с потенциальными родителями и потом они могут забирать его в новый дом", - сообщил Председатель Государственной службы Украины по делам детей.

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