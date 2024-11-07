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Правительство после аудита введет более четкие параметры бронирования работников

Правительство после аудита введет более четкие параметры бронирования работников

Киев  •  УНН

10:24 • 4757 просмотра

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Кабмин проводит аудит критичности предприятий и планирует ввести новые параметры бронирования работников. Будет установлена конкретная минимальная сумма зарплаты вместо средней по региону для возможности бронирования.

Кабмин после проведения аудита введет более четкие параметры критичности предприятий и бронирования работников.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Сейчас мы проводим аудит критичности предприятий. К сожалению, параметры, которые существуют по состоянию на сегодня, позволили ввести фрод. Летом мы это увидели, проводим инвентаризацию. Закончим ее быстрее, чем до 15 ноября и введем уже прозрачные, очень четкие, без субъективизма параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему, которая существует, но они позволят четче определять критичность предприятий и необходимость бронирования тех или иных работников

- рассказал Шмыгаль. 

Шмыгаль отметил, что в частности, планируется введение нормы не средней зарплаты в регионе, а установить конкретную минимальную сумму, которая позволит бронировать работников.

Плюс какие-то другие параметры, которые не предусматривают возможность люфта. Потому что именно в этих возможностях люфта и проявился фрод, который летом привел к аномальному количеству бронирований. Когда мы провели первый аудит, то увидели, что забронировались люди, которые платят налоги с заработной платы меньше минимальной, которые не обновили свои данные. Такие моменты нужно исключить

- сказал Шмыгаль. 

Дополнение

20 октября сообщалось, что услуга бронирования работников от мобилизации в «Дії» временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют возобновить.

Кабинет министров принял постановление, по которому в Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование своих работников. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что те модели экономического бронирования, которые ему показывали, - не совсем справедливы.

Протокольным решением Кабмина согласовано частичное восстановление бронирования военнообязанных. Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая этого года, смогут продлить срок бронирования на аналогичный срок. 

Приостановление бронирования в Дії: в Минцифре рассказали, чего ожидать после проведения аудита5 ноября 2024, 11:47 • 15930 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль