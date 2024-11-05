Приостановление бронирования в Дії: в Минцифре рассказали, чего ожидать после проведения аудита

После завершения проведения аудита на основании его результатов Кабмин будет принимать решение о том, как услуга по бронированию в Дії будет работать дальше. Об этом, а также о том, как при необходимости будет проводиться разбронирование, сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач во время брифинга, передает УНН.

Детали

Ее спросили, возобновится ли возможность бронирования через Дію после 15 ноября.

Минцифра работает в соответствии с решениями правительства. Было решение правительства приостановить эту услугу на время проведения аудита. Минцифра решение эти решения выполняет. То есть сейчас услуга не работает для бронирования новых сотрудников и проводится аудит. Как только аудит будет завершен, будут результаты и на основании этих результатов правительство будет принимать решение о том, как эта услуга будет работать дальше - ответила Ткач.

Она отметила, что Минцифра ожидает решения правительства и решения Минэкономики.

Но надеемся, что услуга будет в будущем доступна, потому что она упростила жизнь многим предпринимателям и эта услуга действительно в несколько кликов дает возможность забронировать уникального сотрудника предприятия, если компания критически важна. Поэтому сейчас мы ожидаем завершения аудита, результатов аудита, и если это будет необходимо, мы готовы принять участие в том, чтобы еще больше упростить этот сервис, возможно, добавить новый функционал - добавила она.

Также Ткач напомнила, что было принято протокольное решение правительства в отношении тех работников, которые были забронированы до 31 мая.

Им была предоставлена возможность продлить бронирование, но онлайн это не предусмотрено, поэтому это процедура по 76 постановлению, то есть через Минэкономики. На портале "Дія" это недоступно - сказала Ткач.

Кроме того, она отметила, что портал Дія способствует прозрачности.

Мы реализовываем функционалы на портале Дія по результатам аудита, если у предприятия будет отменено решение о критичности, то такие решения будут вноситься в единый перечень и по представлению таких решений, те лица, которые были запрещены в этих предприятиях, будут разбронироваться автоматически. Как быстро бронируется, так быстро разбронируется. Здесь все прозрачно, четко, согласно праву - рассказала она.

Напомним

20 октября сообщалось, что услуга бронирования работников от мобилизации в "Дії" временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют возобновить.

Кабинет министров принял постановление, по которому в Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование своих работников. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что те модели экономического бронирования, которые ему показывали, - не совсем справедливы.

Решение об экономическом бронировании принято - нардеп