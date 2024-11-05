Приостановление бронирования в Дії: в Минцифре рассказали, чего ожидать после проведения аудита

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 110368 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 131106 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 132812 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 131800 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 167737 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 122025 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 147420 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152077 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150432 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164452 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

02:36 • 117249 просмотра
Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

03:11 • 120139 просмотра
ISW: российские агенты в Молдове пытаются отменить победу Санду на выборах

ISW: российские агенты в Молдове пытаются отменить победу Санду на выборах

03:59 • 50640 просмотра
российские войска нанесли 144 удара по Запорожской области - ОВА

российские войска нанесли 144 удара по Запорожской области - ОВА

05:14 • 78341 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 105462 просмотра
публикации
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 105462 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 139040 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 167750 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 185445 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 183246 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 114618 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 120794 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 140594 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 145291 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 123753 просмотра
Актуальное
Приостановление бронирования в Дії: в Минцифре рассказали, чего ожидать после проведения аудита

Приостановление бронирования в Дії: в Минцифре рассказали, чего ожидать после проведения аудита

Киев  •  УНН

11:47 • 4637 просмотра

Read in English

Минцифра ждет результатов аудита забронированных военнообязанных для восстановления услуги в «Дії». Решение о дальнейшей работе сервиса будет принимать Кабмин после 15 ноября.

После завершения проведения аудита на основании его результатов Кабмин будет принимать решение о том, как услуга по бронированию в Дії будет работать дальше. Об этом, а также о том, как при необходимости будет проводиться разбронирование, сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач во время брифинга, передает УНН.

Детали

Ее спросили, возобновится ли возможность бронирования через Дію после 15 ноября.

Минцифра работает в соответствии с решениями правительства. Было решение правительства приостановить эту услугу на время проведения аудита. Минцифра решение эти решения выполняет. То есть сейчас услуга не работает для бронирования новых сотрудников и проводится аудит. Как только аудит будет завершен, будут результаты и на основании этих результатов правительство будет принимать решение о том, как  эта услуга будет работать дальше

- ответила Ткач.

Она отметила, что Минцифра ожидает решения правительства и решения Минэкономики.

Но надеемся, что услуга будет в будущем доступна, потому что она упростила жизнь многим предпринимателям и эта услуга действительно в  несколько кликов дает возможность забронировать уникального сотрудника предприятия, если компания критически важна. Поэтому сейчас мы ожидаем завершения аудита, результатов аудита, и если это будет необходимо, мы готовы принять участие в том, чтобы еще больше упростить этот сервис, возможно, добавить новый функционал

- добавила она.

Также Ткач напомнила, что было принято протокольное решение правительства в отношении тех работников, которые были забронированы  до 31 мая.

Им была предоставлена возможность продлить бронирование, но онлайн это не предусмотрено, поэтому это процедура по 76 постановлению, то есть через Минэкономики. На портале "Дія" это недоступно

- сказала Ткач.

Кроме того, она отметила, что портал Дія способствует прозрачности.

Мы реализовываем функционалы на портале Дія по результатам аудита, если у предприятия будет отменено решение о критичности, то такие решения будут вноситься в единый перечень и по представлению таких решений, те лица, которые были запрещены в этих предприятиях, будут разбронироваться автоматически. Как быстро бронируется, так быстро разбронируется. Здесь все прозрачно, четко, согласно праву

- рассказала она.

Напомним

20 октября сообщалось, что услуга бронирования работников от мобилизации в "Дії" временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют возобновить.

Кабинет министров принял постановление, по которому в Украине проведут повторную проверку на критичность предприятий, которые имеют право на бронирование своих работников. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что те модели экономического бронирования, которые ему показывали, - не совсем справедливы.

Решение об экономическом бронировании принято - нардеп4 октября 2024, 09:21 • 12393 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина