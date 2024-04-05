Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров анонсировал кадровые чистки в Запорожском областном совете, полномочия которого выполняет Запорожская ОВА. Планируется уволить двух заместителей председателя облсовета и сократить аппарат, что позволит сэкономить до 18 млн гривен в год. Об этом сообщил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

На этой неделе руководитель областной военной администрации был зарегистрирован, как основной подписант по всем вопросам областного совета. На этой неделе будет сокращено 2 из 3 заместителей областного совета. На этой неделе будет подписана новая структура, в которой из 90 сотрудников областного совета, мы сократим до 45 сотрудников аппарата областного совета. Это нам позволит сэкономить минимум 14 млн гривен уже в этом году, которые мы точно можем направить на оборону и на поддержку наших Вооруженных сил Украины - сказал Федоров.

Он отмечает, что один заместитель областного совета обходился бюджету общины Запорожской области минимум в 2 млн гривен. Также Федоров добавил, что на сэкономленные средства на должностных лицах облсовета, которые не работали в течение двух лет полномасштабной войны, можно закупить более 1000 FPV-дронов. Кроме того, по его словам, сокращение в два раза руководящего состава облсовета позволит сэкономить до 4 млн гривен в год.

Напомним,

В марте Верховная Рада приняла проект постановления, которое предусматривает передачу полномочий Запорожского областного совета к полномочиям Запорожской областной военной администрации, начальнику ЗОВА - Ивану Федорову. Передача полномочий позволит ЗОВА управлять имуществом, землей, кадрами и решать насущные потребности в прифронтовом регионе.