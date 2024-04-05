ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Киев  •  УНН

5 апреля 2024, 11:28  •  5434 просмотра

Read in English

Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров анонсировал кадровые чистки в Запорожском областном совете, полномочия которого выполняет Запорожская ОВА. Планируется уволить двух заместителей председателя облсовета и сократить аппарат, что позволит сэкономить до 18 млн гривен в год. Об этом сообщил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

На этой неделе руководитель областной военной администрации был зарегистрирован, как основной подписант по всем вопросам областного совета. На этой неделе будет сокращено 2 из 3 заместителей областного совета. На этой неделе будет подписана новая структура, в которой из 90 сотрудников областного совета, мы сократим до 45 сотрудников аппарата областного совета. Это нам позволит сэкономить минимум 14 млн гривен уже в этом году, которые мы точно можем направить на оборону и на поддержку наших Вооруженных сил Украины

- сказал Федоров. 

Он отмечает, что один заместитель областного совета обходился бюджету общины Запорожской области минимум в 2 млн гривен. Также Федоров добавил, что на сэкономленные средства на должностных лицах облсовета, которые не работали в течение двух лет полномасштабной войны, можно закупить более 1000 FPV-дронов. Кроме того, по его словам, сокращение в два раза руководящего состава облсовета позволит сэкономить до 4 млн гривен в год.

Напомним,

В марте Верховная Рада приняла проект постановления, которое предусматривает передачу полномочий Запорожского областного совета к полномочиям Запорожской областной военной администрации, начальнику ЗОВА - Ивану Федорову.  Передача полномочий позволит ЗОВА управлять имуществом, землей, кадрами и решать насущные потребности в прифронтовом регионе.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  45564 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  78454 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  91262 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  81932 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123703 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116763 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118453 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111096 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100935 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91519 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Новости по теме
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

  •  5434 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

  •  8492 просмотра
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

  •  7201 просмотра
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Эксклюзив

  •  45564 просмотра
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

  •  10515 просмотра
Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

  •  9437 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  62709 просмотра
"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

  •  10438 просмотра
Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

  •  13331 просмотра
Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

  •  9688 просмотра

Популярные

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

В оккупированном Севастополе слышали взрыв

  •  79865 просмотра
российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

российские беспилотники и артиллерия атаковали Днепропетровскую область: жертв нет

  •  76703 просмотра
Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

Войска рф нанесли 401 удар по Запорожской области: есть 1 раненый

  •  63649 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

  •  119432 просмотра
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

  •  118880 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

  •  62709 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  146154 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  209781 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  285215 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  288411 просмотра

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.

Война •   •  5434 просмотра
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.

Война •   •  8492 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Спрос на рабочую силу продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным из-за миграции, что приводит к дефициту кадров и росту заработной платы, а доходы домохозяйств поддерживаются бюджетными трансфертами, индексацией пенсий и повышением минимальной заработной платы.

Общество •   •  7201 просмотра
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Чрезмерное количество 135 различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.

Экономика •   •  45564 просмотра
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Трое детей были госпитализированы в Киеве после употребления шоколада, содержащего наркотики, такие как каннабис и псилоцибин, с такими симптомами, как нарушение сознания, галлюцинации и рвота.

Киев •   •  10515 просмотра
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Завтра ночью без осадков, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в понедельник без осадков, температура ночью 3-9° тепла, днем 13-22°.

Общество •   •  9437 просмотра
Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

У "Государственного оператора тыла" есть 100 дней, чтобы доказать эффективность новых контрактов на поставку продовольствия для Вооруженных Сил. Эксперты советуют дождаться обратной связи от солдат, прежде чем делать выводы.

Общество •   •  62709 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, отбросив предыдущие колебания.

политика •   •  10438 просмотра
"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц, в том числе иностранных граждан, на срок от 3 до 10 лет.

Война •   •  13331 просмотра
Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц

Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа

Судья в Джорджии отказал Трампу в удовлетворении его просьбы закрыть дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Новости Мира •   •  9688 просмотра
Судья штата Джорджия отклонил запрос о закрытии дел против Дональда Трампа