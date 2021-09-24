Пожар в "Токио Стар": в Одессе суд более года не может провести подготовительное заседание по делу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Приморский районный суд Одессы перенес на 4 ноября подготовительное заседание по делу о пожаре в гостинице "Токио Стар". Об этом журналисту УНН сообщил адвокаты семьи Вадима Черного Игорь Верхола.
Таким образом суд уже больше года не может провести первое подготовительное заседание.
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"Подготовительное заседание перенесли на 4 ноября на 15:00", - сказал Верхола.
Детали
По его словам, суд перенес заседание из-за неявки потерпевших на заседание.
"У нас среди пострадавших много иностранцев. Несколько граждан Польши, РФ, Беларуси и Молдовы. Подготовительное судебное заседание может быть проведено только при условии если потерпевшие появятся в суд лично, или напишут заявление, в котором просят суд провести заседание без них. Их известить суд технически не может. Заниматься уведомлением пострадавших это обязанность стороны обвинения - прокурора. А суд, в свою очередь способствует, повестку выписывает тому подобное", - рассказал Верхола.
Дополнение
В августе прошлого года в Приморский районный суд Одессы направили обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы "Токио Стар", который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара.
Как сообщал УНН, в июле бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в Международном аэропорту "Одесса".
После этого Киевский районный суд Одессы взял под стражу совладельца гостиницы "Токио Стар".
Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Владелец одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный, который находился под следствием после пожара, умер от COVID-19.