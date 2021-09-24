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Пожар в "Токио Стар": в Одессе суд более года не может провести подготовительное заседание по делу

Киев  •  УНН

 • 14796 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Приморский районный суд Одессы перенес на 4 ноября подготовительное заседание по делу о пожаре в гостинице "Токио Стар". Об этом журналисту УНН сообщил адвокаты семьи Вадима Черного Игорь Верхола.

Таким образом суд уже больше года не может провести первое подготовительное заседание.

Цитата

"Подготовительное заседание перенесли на 4 ноября на 15:00", - сказал Верхола.

Детали

По его словам, суд перенес заседание из-за неявки потерпевших на заседание.

"У нас среди пострадавших много иностранцев. Несколько граждан Польши, РФ, Беларуси и Молдовы. Подготовительное судебное заседание может быть проведено только при условии если потерпевшие появятся в суд лично, или напишут заявление, в котором просят суд провести заседание без них. Их известить суд технически не может. Заниматься уведомлением пострадавших это обязанность стороны обвинения - прокурора. А суд, в свою очередь способствует, повестку выписывает тому подобное", - рассказал Верхола.

Дополнение

В августе прошлого года в Приморский районный суд Одессы направили обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы "Токио Стар", который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара.

Как сообщал УНН, в июле бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в Международном аэропорту "Одесса".

После этого Киевский районный суд Одессы взял под стражу совладельца гостиницы "Токио Стар".

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Владелец одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный, который находился под следствием после пожара, умер от COVID-19.

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