Пожежа у "Токіо Стар": в Одесі суд понад рік не може провести підготовче засідання у справі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Приморський районний суд Одеси переніс на 4 листопада підготовче засідання у справі про пожежу в готелі "Токіо Стар". Про це журналісту УНН повідомив адвокати родини Вадима Чорного Ігор Верхола.
Таким чином суд вже понад рік не може провести перше підготовче засідання.
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“Підготовче засідання перенесли на 4 листопада на 15:00”, — сказав Верхола.
Деталі
За його словами, суд переніс засідання через неявку потерпілих на засідання.
“У нас серед потерпілих багато іноземців. Декілька громадян Польщі, РФ, Білорусі та Молдови. Підготовче судове засідання може бути проведене лише за умовою якщо потерпілі з’являться до суду особисто, або написали заяву в якій просять суд провести засідання без них. Їх сповістити суд технічно не може. Займатися сповіщенням потерпілих це обов’язок сторони обвинувачення — прокурора. А суд у свою чергу сприяє, повістку виписує тому подібне”, — розповів Верхола.
Доповнення
У серпні минулого року до Приморського районного суду Одеси скерували обвинувальний акт стосовно співвласника готелю “Токіо Стар”, який підозрюється у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі.
Як повідомляв УНН, у липні колишнього директора одеського готелю “Токіо Стар”, у якому минулого року в результаті пожежі загинули дев’ять людей, затримали в Міжнародному аеропорту “Одеса”.
Після цього Київський районний суд Одеси взяв під варту співвласника готелю “Токіо Стар”.
Нагадаємо, пожежа в готелі “Токіо Стар” в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Власник одеського готелю “Токіо Стар” Вадим Чорний, який перебував під слідством після пожежі, помер від COVID-19.