Пожежа у "Токіо Стар": справу проти співвласника готелю передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. До Приморського районного суду Одеси скерували обвинувальний акт стосовно співвласника готелю "Токіо Стар", який підозрюється у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"Прокурори обласної прокуратури скерували до Приморського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно співвласника готелю, який підозрюється у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі "Токіо Стар" в Одесі (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у липні колишнього директора одеського готелю "Токіо Стар", у якому минулого року в результаті пожежі загинули дев’ять людей, затримали в Міжнародному аеропорту "Одеса".
Після цього Київський районний суд Одеси взяв під варту співвласника готелю "Токіо Стар".
Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.