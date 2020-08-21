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Пожежа у "Токіо Стар": справу проти співвласника готелю передали до суду

Київ • УНН

 • 11857 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. До Приморського районного суду Одеси скерували обвинувальний акт стосовно співвласника готелю "Токіо Стар", який підозрюється у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Пожежа у "Токіо Стар": справу проти співвласника готелю передали до суду

"Прокурори обласної прокуратури скерували до Приморського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно співвласника готелю, який підозрюється у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі "Токіо Стар" в Одесі (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у липні колишнього директора одеського готелю "Токіо Стар", у якому минулого року в результаті пожежі загинули дев’ять людей, затримали в Міжнародному аеропорту "Одеса".

Після цього Київський районний суд Одеси взяв під варту співвласника готелю "Токіо Стар".

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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