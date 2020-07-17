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Суд арештував співвласника готелю "Токіо Стар", в якому згоріло 9 людей

Суд арештував співвласника готелю "Токіо Стар", в якому згоріло 9 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Київський районний суд Одеси взяв під варту співвласника готелю "Токіо Стар", у якому минулого року в результаті пожежі загинули дев’ятеро людей. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

"Суд взяв під варту підозрюваного", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, поліція Одещини повідомила, що співвласника готелю затримали, коли той намагався перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса".

Як повідомлялося, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Українські Національні Новини

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