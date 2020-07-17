Суд арештував співвласника готелю "Токіо Стар", в якому згоріло 9 людей

"Суд взяв під варту підозрюваного", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, поліція Одещини повідомила, що співвласника готелю затримали, коли той намагався перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса".

Як повідомлялося, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.