Суд арештував співвласника готелю "Токіо Стар", в якому згоріло 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Київський районний суд Одеси взяв під варту співвласника готелю "Токіо Стар", у якому минулого року в результаті пожежі загинули дев’ятеро людей. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
"Суд взяв під варту підозрюваного", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, поліція Одещини повідомила, що співвласника готелю затримали, коли той намагався перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса".
Як повідомлялося, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася вночі 17 серпня 2019 року. У результаті загинуло 9 осіб. З них 8 громадян України та одна громадянка Австралії. Ще 10 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.