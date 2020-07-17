Суд арестовал совладельца гостиницы "Токио Стар", в котором сгорело 9 человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 99817 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108487 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113342 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144255 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114342 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137581 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103373 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105006 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Суд арестовал совладельца гостиницы "Токио Стар", в котором сгорело 9 человек

Суд арестовал совладельца гостиницы "Токио Стар", в котором сгорело 9 человек

Киев  •  УНН

 • 12177 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Киевский районный суд Одессы взял под стражу совладельца гостиницы "Токио Стар", в которой в прошлом году в результате пожара погибли девять человек. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Суд взял под стражу подозреваемого", - сказали в пресс-службе.

Напомним, полиция Одесской области сообщила, что совладельца гостиницы задержали, когда он пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса".

Как сообщалось, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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