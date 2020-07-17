Суд арестовал совладельца гостиницы "Токио Стар", в котором сгорело 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Киевский районный суд Одессы взял под стражу совладельца гостиницы "Токио Стар", в которой в прошлом году в результате пожара погибли девять человек. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Суд взял под стражу подозреваемого", - сказали в пресс-службе.
Напомним, полиция Одесской области сообщила, что совладельца гостиницы задержали, когда он пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса".
Как сообщалось, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.