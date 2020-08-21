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Пожар в "Токио Стар": дело против совладельца гостиницы передали в суд

Киев • УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Приморский районный суд Одессы направили обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы "Токио Стар", который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Пожар в "Токио Стар": дело против совладельца гостиницы передали в суд

"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы, который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" в  Одессе (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в июле бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в Международном аэропорту "Одесса".

После этого Киевский районный суд Одессы взял под стражу совладельца гостиницы "Токио Стар".

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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