Пожар в "Токио Стар": дело против совладельца гостиницы передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Приморский районный суд Одессы направили обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы "Токио Стар", который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении совладельца гостиницы, который подозревается в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в июле бывшего директора одесского отеля "Токио Стар", в котором в прошлом году в результате пожара погибли девять человек, задержали в Международном аэропорту "Одесса".
После этого Киевский районный суд Одессы взял под стражу совладельца гостиницы "Токио Стар".
Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел ночью 17 августа 2019 года. В результате погибли 9 человек. Из них 8 граждан Украины и одна гражданка Австралии. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.