В Сумах в жилом доме произошел пожар, во время которого была эвакуирована женщина и найдено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Сумах 17 июня произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице 3-й Парковый проезд. В 18:01 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир. Спасателям удалось эвакуировать жительницу, чья квартира находилась рядом с эпицентром пожара, через окно с помощью выдвижной лестницы.

К сожалению, в ходе ликвидации пожара обнаружено тело погибшего мужчины, который проживал в квартире, где возник пожар.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются специалистами.

Пожар в Сумах: из горящего дома спасены два человека