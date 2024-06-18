Киев • УНН
В жилом доме в Сумах произошел пожар, из которого эвакуировали женщину и нашли тело погибшего мужчины.
В Сумах в жилом доме произошел пожар, во время которого была эвакуирована женщина и найдено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Сумах 17 июня произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице 3-й Парковый проезд. В 18:01 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир. Спасателям удалось эвакуировать жительницу, чья квартира находилась рядом с эпицентром пожара, через окно с помощью выдвижной лестницы.
К сожалению, в ходе ликвидации пожара обнаружено тело погибшего мужчины, который проживал в квартире, где возник пожар.
Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются специалистами.
Пожар в Сумах: из горящего дома спасены два человека28 мая 2024, 19:42 • 59052 просмотра