Пожежа в Сумах: рятувальники евакуювали жінку і знайшли тіло загиблого чоловіка
Київ • УНН
У житловому будинку в Сумах сталася пожежа, з якого евакуювали жінку і знайшли тіло загиблого чоловіка.
У Сумах в житловому будинку сталася пожежа, під час якої було евакуйовано жінку і знайдено тіло загиблого чоловіка.Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Сумах 17 червня сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку на вулиці 3-й Парковий проїзд. О 18:01 надійшло повідомлення про загоряння в одній з квартир. Рятувальникам вдалося евакуювати мешканку, чия квартира знаходилася поруч з епіцентром пожежі, через вікно за допомогою висувної драбини.
На жаль, в ході ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, який проживав у квартирі, де виникла пожежа.
Причини та обставини трагедії наразі встановлюються спеціалістами.
Пожежа в Сумах: з палаючого будинку врятовано двох людей28.05.24, 22:42 • 59302 перегляди