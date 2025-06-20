Потребление электрики на сезонном уровне после роста днем ранее, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Укрэнерго призывает перенести активное энергопотребление на дневное время, пользуясь мощными приборами с 10:00 до 18:00 для помощи энергосистеме.
Потребление электроэнергии стабилизировалось на сезонном уровне после роста накануне, активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 20 июня, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и предыдущий день", - говорится в сообщении.
По данным НЭК, накануне, 19 июня, утром оно выросло и было на 3,1% выше, чем днем ранее.
Вчера, 19 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.
"Сегодня сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в Укрэнерго.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
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