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Потребление электрики на сезонном уровне после роста днем ранее, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Укрэнерго призывает перенести активное энергопотребление на дневное время, пользуясь мощными приборами с 10:00 до 18:00 для помощи энергосистеме.

Потребление электрики на сезонном уровне после роста днем ранее, мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии стабилизировалось на сезонном уровне после роста накануне, активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 20 июня, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и предыдущий день", - говорится в сообщении.

По данным НЭК, накануне, 19 июня, утром оно выросло и было на 3,1% выше, чем днем ранее.

Вчера, 19 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"Сегодня сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в Укрэнерго.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго20.06.25, 11:27 • 9200 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Укрэнерго
Украина
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