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Споживання електрики на сезонному рівні після росту днем раніше, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Укренерго закликає перенести активне енергоспоживання на денний час, користуючись потужними приладами з 10:00 до 18:00 для допомоги енергосистемі.

Споживання електрики на сезонному рівні після росту днем раніше, потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго

Споживання електроенергії стабілізувалося на сезонному рівні після зростання напередодні, активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час і користуватися потужною технікою з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 20 червня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня", - ідеться у повідомленні.

За даними НЕК, напередодні, 19 червня, вранці воно зросло і було на 3,1% вищим, ніж днем раніше.

Вчора, 19 червня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - зауважили в Укренерго.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго20.06.25, 11:27 • 9590 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Укренерго
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