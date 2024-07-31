Потерпевшей по делу в отношении директора юрдепартамента НБУ Зимы придется через суд требовать проведения следственных действий - юрист

Киев • УНН
Потерпевшей по делу против директора юрдепартамента НБУ придется через суд требовать проведения следственных действий. Следователи ГБР вероятно будут игнорировать инициативы Юлии Соседки, соучредителя банка "Конкорд".
Соучредительнице банка "Конкорд" Юлии Соседке придется через суд требовать проведения следственных действий в уголовном производстве, где она признана потерпевшей. Ведь следователи вероятно будут игнорировать ее инициативы. Речь идет о деле о возможном злоупотреблении властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой, пишет УНН.
Контекст
Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.
"У потерпевшего, после признания его потерпевшим, появляются права, которые предоставляет ему процессуальный кодекс и он может инициировать проведение тех или иных следственных действий, ходатайствовать о привлечении его к участию в проведении (следственных действий - ред.), например, допросов, а также он становится неотъемлемой частью самого (уголовного - ред.) процесса. Однако учитывая то, что ГБР не очень желало допускать его к уголовному производству, то так видимо все и остаться и он будет продолжать инициировать следственные действия через суд, поскольку следователи будут игнорировать его просьбы", - отметил юрист Сергей Лысенко в эксклюзивном комментарии УНН.
Добавим
Как рассказал УНН член Национальной ассоциации адвокатов Александр Золотухин, в Государственном бюро расследований распространена практика отказов следователями в признании граждан потерпевшими в уголовных производствах. Это может быть связано с тем, что правоохранители чувствуют безнаказанность и не хотят лишних хлопот. Ведь потерпевший, как сторона процесса, может заявлять ходатайства, просить о назначении экспертиз, то есть активнее пытаться побудить следствие расследовать преступление.
Напомним
Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.
Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.