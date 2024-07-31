Потерпевшей по делу в отношении директора юрдепартамента НБУ Зимы придется через суд требовать проведения следственных действий - юрист

Соучредительнице банка "Конкорд" Юлии Соседке придется через суд требовать проведения следственных действий в уголовном производстве, где она признана потерпевшей. Ведь следователи вероятно будут игнорировать ее инициативы. Речь идет о деле о возможном злоупотреблении властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой, пишет УНН.

Контекст

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

"У потерпевшего, после признания его потерпевшим, появляются права, которые предоставляет ему процессуальный кодекс и он может инициировать проведение тех или иных следственных действий, ходатайствовать о привлечении его к участию в проведении (следственных действий - ред.), например, допросов, а также он становится неотъемлемой частью самого (уголовного - ред.) процесса. Однако учитывая то, что ГБР не очень желало допускать его к уголовному производству, то так видимо все и остаться и он будет продолжать инициировать следственные действия через суд, поскольку следователи будут игнорировать его просьбы", - отметил юрист Сергей Лысенко в эксклюзивном комментарии УНН.

Добавим

Как рассказал УНН член Национальной ассоциации адвокатов Александр Золотухин, в Государственном бюро расследований распространена практика отказов следователями в признании граждан потерпевшими в уголовных производствах. Это может быть связано с тем, что правоохранители чувствуют безнаказанность и не хотят лишних хлопот. Ведь потерпевший, как сторона процесса, может заявлять ходатайства, просить о назначении экспертиз, то есть активнее пытаться побудить следствие расследовать преступление.

Напомним

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.