Киев • УНН
В Украине стартовал пилотный проект по предоставлению компенсации жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом.
В Украине развернут пилотный проект репараций для пострадавших от сексуального насилия. 500 пострадавших получат компенсации в размере 3000 евро. пишет УНН с ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
детали
Вместе с Глобальным фондом переживших насилие в Украине действует пилотный проект компенсации в размере 3000 евро для пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК).
Основная цель проекта-это обеспечение доступа пострадавшим от СНПК к неотложным промежуточным репарациям. Указывается, что в рамках пилотного проекта 3000 евро должны получить 500 пострадавших от СНПК.
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На сегодня ко мне уже обратилось 6 человек, которые изъявили желание принять участие в проекте. С согласия пострадавших, я направил их контактную информацию Глобальному фонду для назначения им неотложных промежуточных репараций. Меня заверили, что обработка заявок будет конфиденциальной и беспристрастной. - сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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С начала полномасштабного вторжения рф в Украину зафиксировано 303 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК).
Сейчас действует пилотный проект по неотложным промежуточным репарациям для пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом.
Участие в этом проекте никоим образом не ограничивает право пострадавших получать помощь в других программах, отмечает уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
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