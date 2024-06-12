Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ГБР, ВСП, Нацпол и МВД с требованием дать правовую оценку действиям участников конфликта в Одессе среди которых ТЦК и СП и медиками. Также Омбудсман призвал должностных лиц ТЦК и СП при исполнении своих обязанностей неукоснительно соблюдать нормы Конституции и законодательства Украины, передает УНН.

"В интернет-сети обнаружил информацию о скандале в Одесском ТЦК и СП. В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации и всех других категорий граждан. Поэтому относительно этой ситуации направил письма в ГБР, ВСП, Нацпол и МВД с требованием дать правовую оценку действиям участников конфликта. Ведь то, что присутствует на видео, недопустимо!", - подчеркнул Лубинец.

Он заявил, что будет держать ситуацию на личном контроле.

"Также мне известно и о других не менее досадных случаях, на которые я реагирую и не оставляю без внимания. Каждая из сторон должна нести ответственность за свои действия, в соответствии с законодательством! И позволю себе напомнить, что каждый кроме конституционных прав имеет и обязанности, которые следует выполнять должным образом - без ущерба для других граждан. Действия, которые имели место в Одесском ТЦК и СП, точно не добавляют авторитета ни одной из сторон конфликта, а даже наоборот - дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей", - отметил Лубинец.

Кроме того, он отметил, что вражеские каналы очень успешно используют это видео для распространения своих пропагандистских нарративов.

«Поэтому призываю должностных лиц ТЦК и СП при исполнении своих обязанностей неукоснительно соблюдать нормы Конституции и законодательства Украины!», - подчеркнул Лубинец.

Конфликт исчерпан, медики работают в штатном режиме: в одесской "экстренке" прокомментировали инцидент с ТЦК

Контекст

В сети появились видео столкновения между врачами «скорой» и сотрудниками одного из одесских РТЦК. На многих видео видно как работники «скорой» дерутся с мужчинами в военной форме. Также можно заметить, как мужчина в «пикселе» брызнул в лицо медика из баллончика.

Одесский областной ТЦК и СП комментируя ситуацию заявило о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.

Главное управление Национальной полиции в Одесской области заявило, что из-за конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе открыто уголовное производство по статье «хулиганство».

Впоследствии Одесский областной ТЦК и СП заявил, что драка, которая произошла сегодня возле одного из городских РТЦК была спровоцирована неизвестными лицами в штатском. Также там заявили, что «группа людей в медицинской одежде», которая хотела забрать гражданина, пришедшего обновлять данные не показала свои документы по требованию военных.