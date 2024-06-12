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Омбудсман відреагував на конфлікт між працівниками ТЦК та СП і медиками в Одесі

Омбудсман відреагував на конфлікт між працівниками ТЦК та СП і медиками в Одесі

Київ • УНН

 • 14005 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець направив листи до органів влади з вимогою дати правову оцінку конфлікту між працівниками ТЦК та медиками в Одесі, закликаючи до неухильного дотримання законів та Конституції.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одесі серед яких ТЦК та СП і медиками. Також Омбудсман закликав посадових осіб ТЦК та СП під час виконання своїх обов’язків неухильно дотримуватися норм Конституції та законодавства України, передає УНН.

"В інтернет-мережі виявив інформацію про скандал в Одеському ТЦК та СП. В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобов’язаних під час мобілізації та усіх інших категорій громадян. Тож стосовно цієї ситуації направив листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту. Адже те, що присутнє на відео, є неприпустимим!", - наголосив Лубінець.

Він заявив, що буде тримати ситуацію на особистому контролі.

"Також мені відомо і про інші не менш прикрі випадки, на які я реагую та не лишаю поза увагою. Кожна зі сторін повинна нести відповідальність за свої дії, відповідно до законодавства! І дозволю собі нагадати, що кожен окрім конституційних прав має й обов’язки, які варто виконувати у належний спосіб – без шкоди для інших громадян. Дії, які мали місце в Одеському ТЦК та СП, точно не додають авторитету жодній зі сторін конфлікту, а навіть навпаки – дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей", - зазначив Лубінець.

Окрім того, він зауважив, що ворожі канали дуже успішно використовують це відео для поширення своїх пропагандистських наративів.

"Тож закликаю посадових осіб ТЦК та СП під час виконання своїх обов’язків неухильно дотримуватися норм Конституції та законодавства України!", - наголосив Лубінець.

Конфлікт вичерпано, медики працюють у штатному режимі: в одеській "екстренці" прокоментували інцидент з ТЦК12.06.24, 15:22 • 12996 переглядiв

Контекст

В мережі з'явились відео сутички між лікарями "швидкої" та співробітниками одного з одеських РТЦК. На багатьох відео видно як працівники "швидкої" б'ються з чоловіками у військовій формі. Також можна помітити, як чоловік в "пікселі" бризнув в обличчя медика з балончика.

Одеський обласний ТЦК та СП коментуючи ситуацію заявило про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій.

Головне управління Національної поліції в Одеській області заявило, що через конфлікт між працівниками ТЦК та СП і медиками в Одесі відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Згодом Одеський обласний ТЦК та СП заявив, що бійка, яка сталась сьогодні біля одного з міських РТЦК була спровокована невідомими особами в цивільному. Також там заявили, що "група людей у медичному одязі", яка хотіла забрати громадянина, що прийшов оновлювати дані не показала свої документи на вимогу військових.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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