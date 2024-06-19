Постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом виплатять 3000 євро - Лубінець
Київ • УНН
В Україні стартував пілотний проект з надання компенсації жертвам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.
В Україні розгорнуто Пілотний проєкт репарацій для постраждалих від сексуального насильства. 500 постраждалих отримають компенсації в розмірі 3000 євро. Пише УНН із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Деталі
Разом з Глобальним фондом тих, хто пережив насильство, в Україні діє Пілотний проєкт компенсації в розмірі 3000 євро для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).
Основна ціль проєкту - це забезпечення доступу постраждалим від СНПК до невідкладних проміжних репарацій. Вказується, що у межах Пілотного проєкту 3000 євро мають отримати 500 постраждалих від СНПК.
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На сьогодні до мене вже звернулось 6 осіб, які виявили бажання взяти участь у проєкті. Зі згоди постраждалих, я направив їхню контактну інформацію Глобальному фонду для призначення їм невідкладних проміжних репарацій. Мене запевнили, що опрацювання заявок буде конфіденційним та неупередженим. – повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Довідково
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні зафіксовано 303 факта сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).
Наразі діє Пілотний проєкт з Невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.
Участь у цьому проєкті жодним чином не обмежує право постраждалих отримувати допомогу в інших програмах, наголошує уповноважений Верховної Ради з прав людини.
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