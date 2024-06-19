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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом виплатять 3000 євро - Лубінець

Київ • УНН

 • 20312 перегляди

В Україні стартував пілотний проект з надання компенсації жертвам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

Постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом виплатять 3000 євро - Лубінець

В Україні розгорнуто Пілотний проєкт репарацій для постраждалих від сексуального насильства. 500 постраждалих отримають компенсації в розмірі 3000 євро. Пише УНН із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деталі

Разом з Глобальним фондом тих, хто пережив насильство, в Україні діє Пілотний проєкт компенсації в розмірі 3000 євро для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).

Основна ціль проєкту - це забезпечення доступу постраждалим від СНПК до невідкладних проміжних репарацій. Вказується, що у межах Пілотного проєкту 3000 євро мають отримати 500 постраждалих від СНПК.

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На сьогодні до мене вже звернулось 6 осіб, які виявили бажання взяти участь у проєкті. Зі згоди постраждалих, я направив їхню контактну інформацію Глобальному фонду для призначення їм невідкладних проміжних репарацій. Мене запевнили, що опрацювання заявок буде конфіденційним та неупередженим. – повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Довідково

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні зафіксовано  303 факта сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).

Наразі діє Пілотний проєкт з Невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Участь у цьому проєкті жодним чином не обмежує право постраждалих отримувати допомогу в інших програмах, наголошує уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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