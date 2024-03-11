Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"
Киев • УНН
Постоянный Синод Украинской Греко-Католической Церкви обнародовал заявление, в котором отверг предложение Папы Франциска поднять белый флаг и вести переговоры с россией, подчеркнув, что капитуляция означает смерть для украинцев, учитывая геноцидные намерения рф уничтожить украинскую идентичность.
Епископы Постоянного Синода Украинской греко-католической Церкви на заседании в США выступили с заявлением относительно недавних высказываний Папы Франциска в интервью швейцарскому телеканалу "Radio Televison Suisse". Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ, пишет УНН.
Сегодня мы не хотим останавливаться на словах Папы, а стремимся еще раз подчеркнуть позицию жертв российского вторжения в Украину. Речь идет о позиции большинства украинцев. Каждому, кто живет в Украине, понятно, что сейчас Украина, как мы неоднократно заявляли в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке, обращаясь к представителям власти, украинской общины в США и широкой общественности, израненная, но несокрушимая, уставшая, но стойкая,
Детали
Синод подчеркнул, что украинцы не могут прекратить защищаться, потому что капитуляция означает их смерть, а намерения путина и россии понятны и ясны. Это не только он: 70 процентов населения россии поддерживает геноцидную войну, в том числе и патриарх кирилл и руководство русской православной церкви.
В сознании путина не существует Украины, украинской истории, языка, независимой украинской религиозной жизни. Все украинское, по его мнению, - это идеологические конструкции, которые должны быть уничтожены. В его голове Украина - это не реальность, а просто "идеология", которую он одновременно определяет как "нацистскую". Называя нацистами украинцев, которые отказываются быть русскими и признавать российскую власть, путин дегуманизирует их. Согласно такой трактовке, нацисты (в данном случае украинцы) не имеют права на существование. Их надо уничтожать, убивать. Военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке, Изюме и в других городах, которые оккупировали российские войска, продемонстрировали украинцам и всем людям доброй воли четкую цель этой войны: уничтожить Украину и украинцев. Также стоит добавить, что любая российская оккупация украинской территории приводит к уничтожению Украинской Греко-Католической Церкви, любой независимой Украинской Православной Церкви, а также к подавлению других религий и всех институтов и проявлений культуры, которые не поддерживают российского господства,
Кроме того, епископы добавили, что украинцы продолжат защищаться, ведь у них нет другого выбора - история показала, что с путиным не может быть настоящих переговоров.
Напомним
Папа Франциск призывает Украину поднять белый флаг и вести переговоры с россией для прекращения войны, предлагая переговоры при посредничестве других стран, таких как Турция, несмотря на потенциальную легитимизацию российской агрессии.
Ватикан прокомментировал заявление Папы о белом флаге10 марта 2024, 09:20 • 34821 просмотр
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"
"Мне действительно интересно, о чем он думал": глава МИД Германии отреагировала на заявление Папы Франциска
Экс-чиновник МИД Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто
Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, обстреляв 118 объектов инфраструктуры - отчет
Украина на фоне войны стала крупнейшим импортером оружия в Европе - SIPRI
Американцы разделились во мнениях о том, кому бы они доверили должность президента - опрос
В подмосковье вспыхнул крупный пожар: горел склад со стройматериалами
Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов
Дуда хочет, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 3% ВВП
Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений
Популярные
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"
В Одесской области взрывы работает ПВО
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"
Постоянный Синод Украинской Греко-Католической Церкви обнародовал заявление, в котором отверг предложение Папы Франциска поднять белый флаг и вести переговоры с россией, подчеркнув, что капитуляция означает смерть для украинцев, учитывая геноцидные намерения рф уничтожить украинскую идентичность.
"Мне действительно интересно, о чем он думал": глава МИД Германии отреагировала на заявление Папы Франциска
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила непонимание относительно призыва Папы Франциска.
Экс-чиновник МИД Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто
Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назначен генеральным консулом Украины в Торонто.
Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, обстреляв 118 объектов инфраструктуры - отчет
Российские войска атаковали 120 населенных пунктов и 118 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины.
Украина на фоне войны стала крупнейшим импортером оружия в Европе - SIPRI
Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах благодаря военной помощи по меньшей мере 30 государств после вторжения россии в феврале 2022 года, импорт оружия в Европу увеличился на 94% по сравнению с 2014-2018 годами.
Американцы разделились во мнениях о том, кому бы они доверили должность президента - опрос
Американцы разделились во мнениях относительно того, кто был бы лучшим президентом - Джо Байден или Дональд Трамп, согласно опросу ABC News/Ipsos.
В подмосковье вспыхнул крупный пожар: горел склад со стройматериалами
В московской области загорелся склад со строительными материалами, в результате чего обвалилась крыша, разлился и загорелся контейнер с горюче-смазочными материалами.
Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов
Согласно данным CoinGecko, стоимость биткоина впервые превысила $71 000, установив новый рекорд.
Дуда хочет, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону до 3% ВВП
Президент Польши Анджей Дуда планирует предложить повысить требования к оборонным расходам стран НАТО с 2% до 3% ВВП во время своего предстоящего визита в США и переговоров с союзниками.
Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений
Украинские правоохранители составили более 2400 подозрений в совершении военных преступлений в Украине, половину из которых уже передали в суд, используя передовые технологии, такие как распознавание лиц, спутниковая связь и ДНК-профилирование, для расследования и документирования российских военных преступлений.