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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"

Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 10:00  •  6467 просмотра

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Постоянный Синод Украинской Греко-Католической Церкви обнародовал заявление, в котором отверг предложение Папы Франциска поднять белый флаг и вести переговоры с россией, подчеркнув, что капитуляция означает смерть для украинцев, учитывая геноцидные намерения рф уничтожить украинскую идентичность.

Епископы Постоянного Синода Украинской греко-католической Церкви на заседании в США выступили с заявлением относительно недавних высказываний Папы Франциска в интервью швейцарскому телеканалу "Radio Televison Suisse". Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ, пишет УНН.

Сегодня мы не хотим останавливаться на словах Папы, а стремимся еще раз подчеркнуть позицию жертв российского вторжения в Украину. Речь идет о позиции большинства украинцев. Каждому, кто живет в Украине, понятно, что сейчас Украина, как мы неоднократно заявляли в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке, обращаясь к представителям власти, украинской общины в США и широкой общественности, израненная, но несокрушимая, уставшая, но стойкая,

- говорится в заявлении.

Детали

Синод подчеркнул, что украинцы не могут прекратить защищаться, потому что капитуляция означает их смерть, а намерения путина и россии понятны и ясны. Это не только он: 70 процентов населения россии поддерживает геноцидную войну, в том числе и патриарх кирилл и руководство русской православной церкви.

В сознании путина не существует Украины, украинской истории, языка, независимой украинской религиозной жизни. Все украинское, по его мнению, - это идеологические конструкции, которые должны быть уничтожены. В его голове Украина - это не реальность, а просто "идеология", которую он одновременно определяет как "нацистскую". Называя нацистами украинцев, которые отказываются быть русскими и признавать российскую власть, путин дегуманизирует их. Согласно такой трактовке, нацисты (в данном случае украинцы) не имеют права на существование. Их надо уничтожать, убивать. Военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке, Изюме и в других городах, которые оккупировали российские войска, продемонстрировали украинцам и всем людям доброй воли четкую цель этой войны: уничтожить Украину и украинцев. Также стоит добавить, что любая российская оккупация украинской территории приводит к уничтожению Украинской Греко-Католической Церкви, любой независимой Украинской Православной Церкви, а также к подавлению других религий и всех институтов и проявлений культуры, которые не поддерживают российского господства,

- отметили в заявлении Постоянного Синода УГКЦ.

Кроме того, епископы добавили, что украинцы продолжат защищаться, ведь у них нет другого выбора - история показала, что с путиным не может быть настоящих переговоров.

Напомним

Папа Франциск призывает Украину поднять белый флаг и вести переговоры с россией для прекращения войны, предлагая переговоры при посредничестве других стран, таких как Турция, несмотря на потенциальную легитимизацию российской агрессии.

Ватикан прокомментировал заявление Папы о белом флаге10 марта 2024, 09:20 • 34821 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
papa-frantsiskПапа Франциск
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
nyu-iorkНью-Йорк
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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